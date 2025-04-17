NAVI Junior дізналися свого першого суперника на PGL Wallachia Season 4

PGL Wallachia Season 4 стартує цього місяця, а відбіркові змагання вже завершилися. Організатори оголосили остаточний список учасників, які приїдуть на PGL Studio у Бухаресті, Румунія, а також опублікували розклад перших ігор. З ким же гратимуть NAVI Junior?

Яким буде старт

PGL Wallachia Season 4 розпочинається 19 квітня й триватиме до 27 квітня 2025 року. Це великий турнір, який розігрує один мільйон доларів. Для переможця з цієї суми виділено 300 000 доларів, а для другого місця – 175 000 доларів. Третє і четверте місця заберуть 120 000 і 80 000 доларів відповідно, пише 24 Канал.

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Загалом у турнірі візьме участь 16 команд. Ми вже писали про повний список усіх колективів, які з'являться на турнірі. Деякі з них отримали прямі запрошення, тоді як іншим довелося змагатися за право долучитися до змагань. До останньої категорії належать NAVI Junior.

Як тепер стало відомо, першим суперником українців стане команда Aurora Gaming. Вона вважається сербською, але майже повністю складається з росіян. Однак у команді є один українець – Мирослав Колпаков, який виступає під ніком Mira. Колпаков грає за Росію з 2021 року, а до Aurora приєднався у лютому 2025 року.

Зазначається, що початок матчу заплановано на 19 квітня о 09:00 за київським часом. Перша стадія турніру проходитиме за швейцарською системою. У такому форматі для виходу в плей-оф команді потрібно здобути три перемоги. У випадку трьох поразок — колектив покидає змагання.

Нагадаємо, в PGL Wallachia Season 3 основна команда NAVI не змогла потрапити до плей-оф турніру, програвши Tundra Esports. Natus Vincere завершили турнір на 10 місці з виграшем 20 000 доларів.

Тим часом NAVI Junior нещодавно отримали нового тренера, оскільки українська організація попрощалася з Віталієм Петкіним, відомим як "Sword_Art". Він тренував команду з Dota 2 протягом двох останніх років. Тепер NAVI Junior під своє крило бере українець Максим "TheHeartlessKing" Фадєєв, який має семирічний досвід тренування команд з Dota 2.