Каким будет старт

PGL Wallachia Season 4 начинается 19 апреля и продлится до 27 апреля 2025 года. Это большой турнир, который разыгрывает один миллион долларов. Для победителя из этой суммы выделено 300 000 долларов, а для второго места – 175 000 долларов. Третье и четвертое места заберут 120 000 и 80 000 долларов соответственно, пишет 24 Канал.

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Всего в турнире примет участие 16 команд. Мы уже писали о полном списке всех команд, которые появятся на турнире. Некоторые из них получили прямые приглашения, тогда как другим пришлось бороться за право присоединиться к соревнованиям. К последней категории относятся NAVI Junior.

Как теперь стало известно, первым соперником украинцев станет команда Aurora Gaming. Она считается сербской, но почти полностью состоит из россиян. Однако в команде есть один украинец – Мирослав Колпаков, который выступает под ником Mira. Колпаков играет за Россию с 2021 года, а к Aurora присоединился в феврале 2025 года.

Отмечается, что начало матча запланировано на 19 апреля в 09:00 по киевскому времени. Первая стадия турнира будет проходить по швейцарской системе. В таком формате для выхода в плей-офф команде нужно одержать три победы. В случае трех поражений - коллектив покидает соревнования.

Напомним, в PGL Wallachia Season 3 основная команда NAVI не смогла попасть в плей-офф турнира, проиграв Tundra Esports. Natus Vincere завершили турнир на 10 месте с выигрышем 20 000 долларов.

Тем временем NAVI Junior недавно получили нового тренера, поскольку украинская организация попрощалась с Виталием Петкиным, известным как "Sword_Art". Он тренировал команду по Dota 2 на протяжении двух последних лет. Теперь NAVI Junior под свое крыло берет украинец Максим "TheHeartlessKing" Фадеев, который имеет семилетний опыт тренировки команд по Dota 2.

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