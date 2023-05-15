BLASTtv Paris Major 2023 у самому розпалі й сьогодні ще дві команди доєднаються до Heroic та Team Vitality у стадії чемпіонів, інформує 24 Канал.

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За путівку туди поборються й два українські колективи: усім відомі NAVI та молоді зірки нашого кіберспорту – Monte.

Шлях на турнірі у команд був доволі різний.

Шлях Monte

Monte здивували всіх двома перемогами у перший день турніру в матчах bo1 (одна мапа), спершу просто таки "переїхавши" бразильців з FURIA на мапі Ancient – 16:7, а потім у наднапруженій боротьбі засмутивши культових Fnatic, здобувши перемогу на мапі Vertigo лише у додаткових раундах – 19:17.

Неймовірна гра BOROS: відео

На рахунку 2:0, свій перший матч у форматі bo3 (три мапи до двох перемог) Monte провели проти грізних Team Vitality, які до того ж фактично є господарями турніру, адже це французька команда.

Кулачки тіммейтам / Фото hltv

Досвід зіграв свою роль і наші хлопці, хоча й гідно боролися і на Anubis і на Nuke, на жаль, програли обидві мапи – 10:16 та 13:16 відповідно.

Шлях NAVI

NAVI ж розпочинали проти значно слабших Gamer Legion та не мали з ними особливих проблем, "закривши" Mirage з рахунком 16:10.

Слідом у суперники Костилєва й компанії потрапили Team Liquid, яких всі вважали андердогами у цьому протистоянні, зважаючи на їх нестабільну ігрову форму.

Одначе, північноамериканський колектив зумів шокувати NAVI, вигравши першу половину карти Inferno з рахунком 14:1, і хоч "народжені перемагати" відчайдушно намагалися повернутися в гру, таку перевагу нівелювати було вже неможливо – 16:8 на користь "рідких".

Як YEKINDAR "хоронив" NAVI: відео

При рахунку 1:1, NAVI належало зіткнутися ще з однією віднедавна не чужою для українців командою – NIP, за яку тепер грає український снайпер, та вихованець Natus Vincere Даниїл "headtr1ck" Валітов.

Як не старався б молодий вундеркінд засмутити свого кумира в обличчі Саші Сімпла – у нього не вийшло і команда останнього відсвяткувала доволі впевнену перемогу на мапі Overpass з рахунком 16:9.

Українське протистояння

Результати інших матчів забезпечили українським шанувальникам кіберспорту першу в історії зустріч двох колективів – NAVI та Monte, стикнувши їх головами у боротьбі за вихід в плей-оф.

Графіті NAVI та Monte / Фото з твітера

І хоча усі аналітики та експерти вважають "народжених перемагати" очевидними фаворитами, ми впевнені, що у хлопців з Monte достатньо майстерності та мотивації, щоб засмутити гігантів українського кіберспорту.

Особливо принциповим це протистояння стане для Віктора "sdy" Оруджева та Володимира "Woro2k" Велетнюка.

Заряджені хлопці з Monte / Фото hltv

Перший, ймовірно, захоче показати NAVI, що вони дарма не підписали з ним повноцінний контракт, у той час, як Woro2k має свій невирішений конфлікт з Олександром Костилєвим.

Зауважте, цей знаковий для українського кіберспорту матч розпочнеться о 16:30 за Києвом, а трансляцію українською мовою можна буде подивитися на Twitch каналі студії Maincast.