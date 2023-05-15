BLASTtv Paris Major 2023 в самом разгаре и сегодня еще две команды присоединятся к Heroic и Team Vitality в стадии чемпионов, сообщает 24 Канал.

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За путевку туда сразятся и два украинских коллектива: всем известные NAVI и молодые звезды нашего киберспорта – Monte.

Путь на турнире у команд был разный.

Путь Монте

Monte удивили всех двумя победами в первый день турнира в матчах bo1 (одна карта), сначала просто таки "переехав" бразильцев с FURIA на карте Ancient – 16:7, а затем в сверхнапряженной борьбе расстроив культовых Fnatic, одержав победу на карте Vertigo только в дополнительных раундах – 19:17.

Невероятная игра BOROS: видео

На счету 2:0 свой первый матч в формате bo3 (три карты до двух побед) Monte провели против грозных Team Vitality, которые к тому же фактически хозяева турнира, ведь это французская команда.

Кулачки тиммейтам / Фото hltv

Опыт сыграл свою роль и наши ребята, хотя и достойно боролись и на Anubis и на Nuke, к сожалению, проиграли обе карты – 10:16 и 13:16 соответственно.

Путь NAVI

NAVI же начинали против гораздо более слабых Gamer Legion и не имели с ними особых проблем, "закрыв" Mirage со счетом 16:10.

Следом в соперники Костылева и компании попали Team Liquid, которых все считали андердогами в этом противостоянии, учитывая их нестабильную игровую форму.

Однако североамериканский коллектив сумел шокировать NAVI, выиграв первую половину карты Inferno со счетом 14:1, и хотя "рожденные побеждать" отчаянно пытались вернуться в игру, такое преимущество нивелировать было уже невозможно. 16:8 в пользу "жидких".

Как YEKINDAR "хоронил" NAVI: видео

При счете 1:1, NAVI предстояло столкнуться еще с одной с недавних пор не чужой для украинцев командой – NIP, за которую теперь играет украинский снайпер, и воспитанник Natus Vincere Даниил "headtr1ck" Валитов.

Как бы ни старался молодой вундеркинд огорчить своего кумира в лице Саши Симпла – у него не получилось и команда последнего отпраздновала довольно уверенную победу на карте Overpass со счетом 16:9.

Украинское противостояние

Результаты других матчей обеспечили украинским поклонникам киберспорта первую в истории встречу двух коллективов – NAVI и Monte, столкнув их головами в борьбе за выход в плей-офф.

Граффити NAVI и Monte / Фото с твиттера

И хотя все аналитики и эксперты считают "рожденных побеждать" очевидными фаворитами, мы уверены, что у ребят из Monte достаточно мастерства и мотивации, чтобы огорчить гигантов украинского киберспорта.

Особенно принципиальным это противостояние станет для Виктора "sdy" Оруджева и Владимира "Woro2k" Велетнюка.

Заряженные парни из Monte / Фото hltv

Первый, вероятно, захочет показать NAVI, что они зря не подписали с ним полноценный контракт, в то время как у Woro2k есть свой нерешенный конфликт с Александром Костылевым.

Заметьте, этот знаковый для украинского киберспорта матч украинском языке можно будет посмотреть на Twitch канале студии Maincast.