"Народжені перемагати" продовжують тішити українських шанувальників кіберспорту своєю дивовижною формою, інформує Games 24.

До теми Усе, що треба знати про турнір IEM Rio 2024 з Counter-Strike 2, на якому з'являться NAVI

Український прапор може замайоріти в Ріо

13 жовтня о 20:00 за Києвом відбудеться вирішальний матч IEM Rio 2024 – одного з найатмосферніших турнірів з Counter-Strike 2.

Фінал пройде за системою BO5 (5 мап до 3 перемог) та обіцяє бути напрочуд видовищним.

В ньому зіткнуться очевидні фаворити змагання NAVI та "темна конячка" MOUZ, які, втім не подарують легкої прогулянки своїм більш іменитим опонентам.

За прогнозами Favbet, NAVI має всі шанси на перемогу на IEM Rio 2024. Коефіцієнт на їхній виграш – 1.62. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Тим більше за всю історію цього протистояння відбулося 34 поєдинки, в яких 18 перемог отримали Natus Vincere, а 16 – MOUZ.

Результати останніх матчів між командами / Скриншот з egamersworld.com

Вболівати за Aleksib та компанію, як завжди можна буде на україномовних трансляціях студії Maincast.