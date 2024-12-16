MESA Invitational 2024

Цей турнір є меншим за своїми масштабами. Після відборів він залучив лише 8 команд, які розіграли між собою 100 000 доларів. Основний етап тривав з 10 по 15 грудня, пише 24 Канал.

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Перше місце в цьому турнірі здобула команда Talon Esports. Вона забрала додому 50 000 доларів. Друге місце дісталося NAVI Junior, що в цілому теж дуже добре. Українці отримали 25 000 доларів США. Третє місце – за Aurora Gaming, яка отримала 12 500 доларів.

NAVI Junior зайняли перше місце у своїй групі, забезпечивши собі автоматичний вихід до півфіналу плей-оф. Там вони здолали Aurora Gaming, після чого у самому фіналі зійшлися з Talon Esports. Ці дві команди вже зустрічалися у перших іграх групового етапу (11 грудня), але, як показує турнірна таблиця, тоді їхні сили виявилися рівними.



Команда Talon Esports – переможці MESA Invitational 2024 / Фото MESA

ESL One Bangkok 2024

Другий турнір був дещо масштабнішим, залучивши 12 команд для боротьби за 1 мільйон доларів. Турнір, як зрозуміло з назви, приймав Бангкок з 9 по 15 грудня.

У гранд-фіналі команда PARIVISION перемогла Team Liquid з рахунком 3:1, отримавши головний приз у розмірі 300 000 доларів США. На жаль, NAVI немає навіть у першій десятці, хоча команда все одно з порожніми руками не лишилася, отримавши 25 000 доларів США за своє 12 місце.

За Parivision грає один українець, один громадянин Нідерландів і троє росіян. Команда вважається російською.

ESL One Bangkok 2024 був першою грою нового основного складу NAVI. Natus Vincere підписали команду PuckChamp у листопаді, але новий склад не зміг досягти плей-оф, завершивши змагання з лише однією перемогою.

Спочатку Natus Vincere грали проти Shopify Rebellion та Team Spirit 9 грудня. Обидва матчі вони програли з рахунками 0:2.

10 грудня NAVI зустрілися з AVULUS і BOOM Esports. У першому випадку українська команда програла з рахунком 0:2, а в другому – виграла з рахунком 2:0. Це був перший і, на жаль, єдиний її виграш.

11 грудня було програно ще один матч, цього разу проти Team Falcons (0:2).

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