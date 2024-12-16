MESA Invitational 2024

Этот турнир является меньшим по своим масштабам. После отборов он привлек лишь 8 команд, которые разыграли между собой 100 000 долларов. Основной этап длился с 10 по 15 декабря, пишет 24 Канал.

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Первое место в этом турнире получила команда Talon Esports. Она забрала домой 50 000 долларов. Второе место досталось NAVI Junior, что в целом тоже очень хорошо. Украинцы получили 25 000 долларов США. Третье место – за Aurora Gaming, которая получила 12 500 долларов.

NAVI Junior заняли первое место в своей группе, обеспечив себе автоматический выход в полуфинал плей-офф. Там они одолели Aurora Gaming, после чего в самом финале сошлись с Talon Esports. Эти две команды уже встречались в первых играх группового этапа (11 декабря), но, как показывает турнирная таблица, тогда их силы оказались равными.



Команда Talon Esports – победители MESA Invitational 2024 / Фото MESA

ESL One Bangkok 2024

Второй турнир был несколько масштабнее, привлекая 12 команд для борьбы за 1 миллион долларов. Турнир, как понятно из названия, принимал Бангкок с 9 по 15 декабря.

В гранд-финале команда PARIVISION победила Team Liquid со счетом 3:1, получив главный приз в размере 300 000 долларов США. К сожалению, NAVI нет даже в первой десятке, хотя команда все равно с пустыми руками не осталась, получив 25 000 долларов США за свое 12 место.

За Parivision играет один украинец, один гражданин Нидерландов и трое россиян. Команда считается российской.

ESL One Bangkok 2024 был первой игрой нового основного состава NAVI. Natus Vincere подписали команду PuckChamp в ноябре, но новый состав не смог достичь плей-офф, завершив соревнования с лишь одной победой.

Сначала Natus Vincere играли против Shopify Rebellion и Team Spirit 9 декабря. Оба матча они проиграли со счетами 0:2.

10 декабря NAVI встретились с AVULUS и BOOM Esports. В первом случае украинская команда проиграла со счетом 0:2, а во втором – выиграла со счетом 2:0. Это был первый и, к сожалению, единственный ее выигрыш.

11 декабря был проигран еще один матч, на этот раз против Team Falcons (0:2).

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