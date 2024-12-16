Турніри MESA Invitational та ESL One Bangkok 2024 завершилися: хто переміг і як грали NAVI

Цими вихідними закінчилися два турніри з Dota 2, у кожному з яких брали участь українські команди. MESA Invitational 2024 запросили NAVI Junior, тоді як ESL One Bangkok 2024 залучив новий основний склад Natus Vincere. На жаль, обидва вони програли.

MESA Invitational 2024

Цей турнір є меншим за своїми масштабами. Після відборів він залучив лише 8 команд, які розіграли між собою 100 000 доларів. Основний етап тривав з 10 по 15 грудня, пише 24 Канал.

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Перше місце в цьому турнірі здобула команда Talon Esports. Вона забрала додому 50 000 доларів. Друге місце дісталося NAVI Junior, що в цілому теж дуже добре. Українці отримали 25 000 доларів США. Третє місце – за Aurora Gaming, яка отримала 12 500 доларів.

NAVI Junior зайняли перше місце у своїй групі, забезпечивши собі автоматичний вихід до півфіналу плей-оф. Там вони здолали Aurora Gaming, після чого у самому фіналі зійшлися з Talon Esports. Ці дві команди вже зустрічалися у перших іграх групового етапу (11 грудня), але, як показує турнірна таблиця, тоді їхні сили виявилися рівними.



Команда Talon Esports – переможці MESA Invitational 2024 / Фото MESA

ESL One Bangkok 2024

Другий турнір був дещо масштабнішим, залучивши 12 команд для боротьби за 1 мільйон доларів. Турнір, як зрозуміло з назви, приймав Бангкок з 9 по 15 грудня.

У гранд-фіналі команда PARIVISION перемогла Team Liquid з рахунком 3:1, отримавши головний приз у розмірі 300 000 доларів США. На жаль, NAVI немає навіть у першій десятці, хоча команда все одно з порожніми руками не лишилася, отримавши 25 000 доларів США за своє 12 місце.

За Parivision грає один українець, один громадянин Нідерландів і троє росіян. Команда вважається російською.

ESL One Bangkok 2024 був першою грою нового основного складу NAVI. Natus Vincere підписали команду PuckChamp у листопаді, але новий склад не зміг досягти плей-оф, завершивши змагання з лише однією перемогою.

Спочатку Natus Vincere грали проти Shopify Rebellion та Team Spirit 9 грудня. Обидва матчі вони програли з рахунками 0:2.

10 грудня NAVI зустрілися з AVULUS і BOOM Esports. У першому випадку українська команда програла з рахунком 0:2, а в другому – виграла з рахунком 2:0. Це був перший і, на жаль, єдиний її виграш.

11 грудня було програно ще один матч, цього разу проти Team Falcons (0:2).