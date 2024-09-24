NAVI очолили рейтинг найпопулярніших матчів ESL Pro League 20

Гранд-фінал 20-го сезону ESL Pro League (EPL) між NAVI та Eternal Fire встановив новий рекорд глядацьких симпатій, ставши найпопулярнішим матчем в історії серії ESL Pro League.

За даними Esports Charts, цей довгоочікуваний поєдинок з Counter-Strike 2 (CS2) зібрав 808 300 одночасних глядачів, що стало новою віхою для турніру.

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Вплив NAVI виходить за рамки цього матчу, оскільки команда брала участь у чотирьох з п'яти найпопулярніших протистоянь в історії ESL Pro League. Попередній рекорд належав Гранд-фіналу 14-го сезону EPL між NAVI та Team Vitality, який зібрав 758 500 одночасних глядачів.

Серед інших рейтингових матчів за участю NAVI – протистояння з Astralis в EPL Season 14: EU, яке зібрало 568 400 глядачів.

Також історичним є матч проти MOUZ в EPL Season 18, який привернув увагу 567 500 вболівальників.

Замикає п'ятірку лідерів матч FaZe проти C9 у 17-му сезоні EPL.

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Постійна присутність NAVI в цих матчах з найбільшою кількістю переглядів підкреслює їхню значущість на змагальній сцені CS2 і глобальну популярність їхнього геймплею.