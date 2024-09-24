По данным Esports Charts, этот долгожданный поединок по Counter-Strike 2 (CS2) собрал 808 300 одновременных зрителей, что стало новой вехой для турнира.

Звезда матча JL из Natus Vincere получил титул MVP 20-го сезона ESL Pro League

Влияние NAVI выходит за рамки этого матча, поскольку команда участвовала в четырех из пяти самых популярных противостояний в истории ESL Pro League. Предыдущий рекорд принадлежал Гранд-финалу 14-го сезона EPL между NAVI и Team Vitality, который собрал 758 500 одновременных зрителей.

Среди других рейтинговых матчей с участием NAVI – противостояние с Astralis в EPL Season 14: EU, которое собрало 568 400 зрителей.

Также историческим является матч против MOUZ в EPL Season 18, который привлек внимание 567 500 болельщиков.

Замыкает пятерку лидеров матч FaZe против C9 в 17-м сезоне EPL.

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Постоянное присутствие NAVI в этих матчах с наибольшим количеством просмотров подчеркивает их значимость на соревновательной сцене CS2 и глобальную популярность их геймплея.