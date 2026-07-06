Абсолютне домінування на арені супергероїв

Перший етап престижної серії Marvel Rivals Ignite 2026 для регіону EMEA завершився переконливою перемогою колективу Natus Vincere. Протягом усього турніру, який тривав з 22 травня по 5 липня 2026 року, українська організація не залишала жодних шансів своїм опонентам, пройшовши дистанцію без жодної поразки в серіях, про що повідомляє офіційний сайт клубу NAVI.

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Шлях NAVI до чемпіонства почався з групової стадії, де команда впевнено виграла п'ять матчів із п'яти можливих. Статистика мап на цьому етапі виглядала приголомшливо: 10 перемог при лише одній поразці.

Це дозволило колективу вийти у плей-оф з першого місця, маючи найкращу різницю показників серед усіх учасників групи, включаючи такі команди, як Virtus.pro, RAD та Pulsar.

Гравці NAVI впевнено пройшли весь турнір і стали його чемпіонами,

– прокоментувала прес-служба організації Natus Vincere на офіційному сайті клубу.

Стадія на вибування лише підтвердила статус фаворита:

У першому раунді NAVI розгромили FYR Strays з рахунком 3 – 0.

У наступному поєдинку проти команди RAD результат повторився – знову впевнені 3 – 0.

Навіть фінал верхньої сітки проти принципового суперника в особі Virtus.pro не став винятком: чергові 3 – 0 на користь "Народжених перемагати".

Гранд-фінал та фінансовий успіх

Вирішальний поєдинок турніру, що проходив у форматі Best of 7 (до чотирьох перемог), став кульмінацією домінування українського клубу. У гранд-фіналі NAVI знову зустрілися з Virtus.pro, які пробилися через нижню сітку. Проте інтриги не сталося: гравці Natus Vincere вчетверте за турнір завершили серію з розгромним рахунком, цього разу 4 – 0.

Завдяки цьому успіху команда заробила 64 тисячі доларів призових із загального фонду етапу, який складав 200 тисяч доларів. Окрім фінансової винагороди, колектив поповнив свій доробок на 12 рейтингових очок Marvel Rivals Ignite 2026.

Головним здобутком, окрім титулу, став прямий слот на масштабний LAN-турнір Mid Season Finals. Цей івент запланований на серпень 2026 року. У ньому візьмуть участь 10 найсильніших команд планети, які виборюватимуть головний трофей сезону. Організатори наразі тримають у секреті місце проведення майбутнього чемпіонату та розмір призового фонду, проте ажіотаж навколо події вже зростає.