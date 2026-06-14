Перший в історії Counter-Strike кельнський "Мейджор" потихеньку підходить до кульмінації і в "народжених перемагати" є всі шанси зіграти в ній одну з головних ролей, інформує 24 Канал.

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Які успіхи NAVI на IEM Cologne Major?

У передостанній день Stage 3 колектив української організації знаходиться в хорошій позиції аби вже сьогодні вирішити питання з потраплянням у плей-оф.

Наразі підопічні Андрія Городенського знаходяться у "корзині" 2:1. Сюди вони потрапили після двох перемог – над Legacy та The MongolZ, які послідували за прикрим програшем в дебютному матчі турніру від Team Spirit.

Фанати NAVI впевнено можуть сказати, що це класичний для команди шлях, адже вони люблять набирати форму саме по ходу турнірів.

Отож, потрапити до плей-оф вони можуть вже сьогодні (14 червня), але для цього доведеться обіграти грізних Falcons.

Цікаво, що фаворитами як аналітики, так і глядачі CS 2, вважають саме NAVI. Хоча попередня історія зустрічей не виглядає переконливо.

З 8 зіграних карт, українська організація святкувала тріумф лише на 3, що призвело лише до 1 виграного BO3 з 3 зіграних між колективами.

Статистика попередніх зустрічей / Скриншот з HLTV

Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом та пройде у тому ж форматі BO3 (3 мапи до 2 перемог).

Якщо ж "народженим перемагати" не вдасться обійти "соколів" сьогодні, тоді в них буде ще один (і вже останній) шанс вийти в ігри на вибування вже завтра, 15 червня.