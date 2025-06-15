"Народжені перемагати" стали п'ятою командою, яка вийшла у плей-оф BLAST.tv Austin Major, повідомляє 24 Канал.

До теми Чому для s1mple важлива перемога у BLASTtv Austin Major 2025 з CS 2

"Валідольна" перемога

Інтернаціональний колектив української організації досить впевнено розпочав "Мейджор", перемігши Nemiga та 3DMAX у рамках BO1 (1 мапа, – ред.).

Вийшовши на рахунок 2-0, NAVI потрапили на Spirit, де на них чекала важка поразка у BO3 (3 мапи до 2 перемог, – ред.) – 0:2 за мапами.

Попри це, підопічні Городенського зуміли вибороти путівку до матчів на виліт вже у наступному поєдинку. Хоча це й не було зовсім просто, адже у матчі сітки 2:1 доля звела їх проти G2.

Aleksib та компанія виявилися сильнішими на власному піку Mirage (13:10), потому програвши вибір суперників Anubis (9:13).

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Доля протистояння вирішувалася на Inferno, яка виправдала свою назву та стала справжнім пеклом для обох команд.

У результаті все вирішилося лишень в овертаймах, де NAVI все-таки виявилися сильнішими – 19:16 на мапі та 2:1 у серії, що гарантувало їм вихід у плей-оф техаського "Мейджора".

Один з вирішальних раундів протистояння – дивіться відео

Наразі опоненти "народжених перемагати" у наступному раунді ще невідомі, але ми будемо продовжувати слідкувати за їх шляхом на BLASTtv Austin Major 2025 та вболівати за українську організацію.