"Рожденные побеждать" стали пятой командой, которая вышла в плей-офф BLAST.tv Austin Major, сообщает 24 Канал.

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"Валидольная" победа

Интернациональный коллектив украинской организации достаточно уверенно начал "Мейджор", победив Nemiga и 3DMAX в рамках BO1 (1 карта, – ред.).

Выйдя на счет 2-0, NAVI попали на Spirit, где их ждало тяжелое поражение в BO3 (3 карты до 2 побед, – ред.) – 0:2 по картам.

Несмотря на это, подопечные Городенского сумели завоевать путевку в матчи на вылет уже в следующем поединке. Хотя это и не было совсем просто, ведь в матче сетки 2:1 судьба свела их против G2.

Aleksib и компания оказались сильнее на собственном пике Mirage (13:10), затем проиграв выбор соперников Anubis (9:13).

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Судьба противостояния решалась на Inferno, которая оправдала свое название и стала настоящим адом для обеих команд.

В итоге все решилось только в овертаймах, где NAVI все-таки оказались сильнее – 19:16 на карте и 2:1 в серии, что гарантировало им выход в плей-офф техасского "Мейджора".

Один из решающих раундов противостояния – смотрите видео

Сейчас оппоненты "рожденных побеждать" в следующем раунде еще неизвестны, но мы будем продолжать следить за их путем на BLASTtv Austin Major 2025 и болеть за украинскую организацию.