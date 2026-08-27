Несподіваний програш у Порту

Команди розпочали поєдинок у форматі best of 3 з карти Anubis, де український клуб упевнено почав завдяки потужній грі в атаці. Проте суперники швидко перехопили ініціативу на наступних локаціях Mirage та Inferno, завершивши обидві карти з розгромним рахунком 13 – 6 на свою користь, пише HLTV.

Німецький снайпер M80 Фріц "slaxz-" Дітріх продемонстрував дивовижну точність на обох переможних картах. Спочатку він стримав атаки суперника на Mirage, а наприкінці першої половини Inferno оформив вирішальні чотири вбивства.

Остаточну крапку в протистоянні поставив Джош "JBa" Барутт, який виграв складну дуель один проти трьох та приніс своїй команді переможні бали.

Провал лідерів та реакція спільноти

В індивідуальному заліку серед гравців українського клубу найкращі результати показали Валерій "b1t" Ваховський із рейтингом 1,19 та Ігор "w0nderful" Жданов із показником 1,14. Натомість інші учасники команди відверто провалили гру. Михайло "iM Іван" отримав рейтинг 0,97, новий гравець Дрін "makazze" Шакірі закінчив матч із показником 0,89, а капітан Алексі "Aleksib" Віролайнен набрав лише 0,78 бала.

Попри заклики до терпіння, більшість прихильників не поділяють такого оптимізму та вказують на системний спад у грі команди. Фанатів особливо обурює низький відсоток перемог на власних піках карт, який цього року становить лише 50 відсотків.

Поразка значно ускладнила становище українського клубу на турнірі в Португалії із загальним призовим фондом 1 мільйон 100 тисяч доларів. Раніше команда посіла лише 9 – 16 місце на Esports World Cup 2026. Тепер для виходу в плей-оф NAVI мають виграти три матчі поспіль у нижній сітці, де вони більше не мають права на жодну помилку.