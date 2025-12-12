З ким грають NAVI у перший день плей-оф StarLadder Budapest Major 2025 і що буде далі

12 грудня о 21:00 українська команда NAVI зустрінеться з бразильським колективом FURIA у чвертьфінальному протистоянні StarLadder Budapest Major 2025. Матч пройде у форматі best of 3.

Чому NAVI потрібен реванш проти FURIA?

Українська команда NAVI та бразильська FURIA вже зустрічалися на третьому етапі Budapest Major 4 грудня. Тоді бразильці розгромили українців з рахунком 13:2 на карті Nuke і завершили груповий етап з ідеальною статистикою 3 – 0, жодного разу не програвши, пише 24 Канал з посиланням на Natus Vincere.

Шлях NAVI до плей-оф виявився складним. Українці пройшли до фінальної стадії зі статистикою 3 – 2, здолавши у вирішальному поєдинку команду B8 з результатами 13:4 на Ancient та 16:14 на Train. Кожен матч на груповому етапі давався українцям важко, але вони змогли пробитися далі з достатнім для проходження далі результатом.

Турнір Budapest Major стартував 24 листопада й триватиме до 14 грудня. Груповий етап проходив у MTG Sportpark, де матчі відбувалися перед уболівальниками наживо. Плей-оф змістився до масштабної арени MVM Dome, яка здатна прийняти до 20 тисяч глядачів.

Напередодні визначилися перші два півфіналісти турніру:

11 грудня французька Team Vitality впевнено обіграла The MongolZ з рахунком 2:0 (13:5 на Mirage, 13:4 на Dust II).

Російська Team Spirit здолала Team Falcons також 2:0 (13:4 на Nuke, 16:12 на Dust II).

Для Spirit ця перемога стала символічною. До цього матчу склад команди зустрічався з Ніколою "NiKo" Ковачем та Іллею "m0NESY" Осиповим дев'ять разів за 16 місяців, жодного разу не виграючи. Із 22 зіграних карт проти цього дуету Spirit вдалося взяти лише три. Тепер "прокляття" російської команди, на жаль, зламано і вона пройшла далі.

Тим часом для Falcons цей турнір став черговим розчаруванням. Команда, побудована навколо зіркових гравців, не змогла реалізувати свій потенціал. M0NESY завершив Budapest Major з рейтингом 0.97 у чвертьфіналі, продовживши серію невдалих виступів на найбільших турнірах року. За два роки під керівництвом тренера Денні "zonic" Сьоренсена Falcons здобули лише один трофей на PGL Bucharest, що далеко від їхніх амбіцій виграти мейджор протягом трьох років.

Як пише Sportarena, початок ігрового дня запланований на 18:00 за київським часом. Сьогодні, окрім матчу NAVI проти FURIA, відбудеться ще одне чвертьфінальне протистояння між MOUZ та FaZe Clan. Якщо NAVI переможе FURIA, вона зустрінеться з переможцем цієї пари, а у ґранд фіналі – з переможцем пари Vitality/Spirit.



Так зараз виглядає посів команд у плей-оф / Скриншот 24 Каналу/Liquipedia