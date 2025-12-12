С кем играют NAVI в первый день плей-офф StarLadder Budapest Major 2025 и что будет дальше

12 декабря в 21:00 украинская команда NAVI встретится с бразильским коллективом FURIA в четвертьфинальном противостоянии StarLadder Budapest Major 2025. Матч пройдет в формате best of 3.

Почему NAVI нужен реванш против FURIA?

Украинская команда NAVI и бразильская FURIA уже встречались на третьем этапе Budapest Major 4 декабря. Тогда бразильцы разгромили украинцев со счетом 13:2 на карте Nuke и завершили групповой этап с идеальной статистикой 3 – 0, ни разу не проиграв, пишет 24 Канал со ссылкой на Natus Vincere.

Смотрите также Пять лучших рождественских карт для Counter-Strike 2, которые стоит попробовать этой зимой

Путь NAVI к плей-офф оказался сложным. Украинцы прошли в финальную стадию со статистикой 3 – 2, одолев в решающем поединке команду B8 с результатами 13:4 на Ancient и 16:14 на Train. Каждый матч на групповом этапе давался украинцам тяжело, но они смогли пробиться дальше с достаточным для прохождения дальше результатом.

Турнир Budapest Major стартовал 24 ноября и продлится до 14 декабря. Групповой этап проходил в MTG Sportpark, где матчи проходили перед болельщиками вживую. Плей-офф сместился в масштабную арену MVM Dome, которая способна принять до 20 тысяч зрителей.

Накануне определились первые два полуфиналиста турнира:

11 декабря французская Team Vitality уверенно обыграла The MongolZ со счетом 2:0 (13:5 на Mirage, 13:4 на Dust II).

Российская Team Spirit одолела Team Falcons также 2:0 (13:4 на Nuke, 16:12 на Dust II).

Для Spirit эта победа стала символической. До этого матча состав команды встречался с Николой "NiKo" Ковачем и Ильей "m0NESY" Осиповым девять раз за 16 месяцев, ни разу не выигрывая. Из 22 сыгранных карт против этого дуэта Spirit удалось взять лишь три. Теперь "проклятие" российской команды, к сожалению, сломано и она прошла дальше.

Тем временем для Falcons этот турнир стал очередным разочарованием. Команда, построенная вокруг звездных игроков, не смогла реализовать свой потенциал. M0NESY завершил Budapest Major с рейтингом 0.97 в четвертьфинале, продолжив серию неудачных выступлений на крупнейших турнирах года. За два года под руководством тренера Дэнни "zonic" Сьоренсена Falcons добыли лишь один трофей на PGL Bucharest, что далеко от их амбиций выиграть мейджор в течение трех лет.

Как пишет Sportarena, начало игрового дня запланировано на 18:00 по киевскому времени. Сегодня, кроме матча NAVI против FURIA, состоится еще одно четвертьфинальное противостояние между MOUZ и FaZe Clan. Если NAVI победит FURIA, она встретится с победителем этой пары, а в гранд финале – с победителем пары Vitality/Spirit.



Так сейчас выглядит посев команд в плей-офф / Скриншот 24 Канала/Liquipedia