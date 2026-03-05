Уже відомо, з ким зіграють Natus Vincere в перший день PGL Wallachia Season 7

Організатори одного з наймасштабніших весняних турнірів з Dota 2 оприлюднили деталі першого ігрового дня. Серед учасників, що змагатимуться у Бухаресті, особлива увага прикута до українського колективу Natus Vincere. Команда отримала свого першого суперника у швейцарській сітці, і це протистояння обіцяє бути дуже цікавим з огляду на попередні результати колективів на міжнародній арені.

Хто стане першим суперником NAVI?

Турнірний оператор PGL офіційно оголосив пари першого раунду групового етапу PGL Wallachia Season 7. Старт чемпіонату заплановано на 7 березня 2026 року, і саме цього дня Natus Vincere проведуть свою першу гру. Суперником українського клубу став відомий європейський колектив Tundra Esports, пише Bo3.

Дивіться також Valve розкрила перші деталі The International 2026

Це протистояння має особливий підтекст, оскільки команди зовсім недавно зустрічалися в межах DreamLeague Season 28. Тоді перемога залишилася за Tundra Esports, які обіграли "Народжених перемагати" з рахунком 2 – 0. Проте цього разу ситуація може змінитися через кадрові перестановки в таборі суперника. Відомо, що Tundra виступатиме з заміною: замість гравця Pure на турнірі зіграє Parker. Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом, зазначає NAVI.

Формат групової стадії передбачає швейцарську систему, де всі поєдинки проходять у форматі до двох перемог, тобто best-of-three.

Щоб гарантувати собі місце у стадії плей-оф, колективам необхідно здобути три перемоги у п'яти турах.

У разі трьох поразок команда миттєво вибуває з турніру.

Загалом у змаганнях беруть участь 16 топових колективів світу, серед яких такі імена, як Team Liquid та OG.

PGL Wallachia Season 7 відбуватиметься у столиці Румунії, місті Бухарест, безпосередньо у студії PGL. Загальний призовий фонд події становить вражаючу суму – 1 мільйон доларів. Після завершення швейцарської сітки лише вісім найкращих команд пройдуть до фінальної частини, де на них чекатиме сітка з подвійним вибуванням. Гранд-фінал турніру заплановано у форматі до трьох перемог.

Як розподілили інші пари?

Окрім матчу NAVI, перший ігровий день насичений іншими цікавими парами:

О 10:00 розпочнуться зустрічі OG проти Vici Gaming та PARIVISION проти Yellow Submarine.

Денний блок о 13:00 запропонує битву Xtreme Gaming з Team Spirit, а також Aurora проти MOUZ.

Перед початком гри українців, о 16:00, зіграють Team Liquid проти BetBoom Team та Falcons проти Nemesis.

Одночасно з матчем NAVI о 19:00 відбудеться зустріч Team Yandex та HEROIC.

Організатори задіють дві паралельні трансляції, щоб глядачі могли стежити за всіма серіями одночасно. Варто зазначити, що багато команд прибули на турнір із замінами, що може внести неочікувані корективи в результати перших матчів.

Для Natus Vincere цей турнір є важливою можливістю продемонструвати свою підготовку та взяти реванш за минулі невдачі.

Чемпіонат триватиме з 7 до 15 березня 2026 року, обіцяючи вболівальникам інтенсивні та безкомпромісні поєдинки.