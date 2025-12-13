NAVI помстилися бразильцям та прорвалися до півфіналу StarLadder Budapest Major 2025

Головні фаворити будапештського "Мейджора" з Counter-Strike 2 не змогли впоратися з українським колективом Natus Vincere та вилетіли з турніру. Як це було – читайте у матеріалі.

"Народженим перемагати" вдалося сповна помститися бразильцям за кривду у першому матчі на серверах будапештського свята CS 2, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

Як NAVI зіграли проти FURIA?

Доля провернула кумедний жарт над гравцями команд NAVI та FURIA.

У першому ж раунді "стадії легенд" ці колективи вже грали й тоді саме бразильці вийшли переможцями, "переїхавши" опонентів з розгромним рахунком 13:2 на мапі Nuke.

Потому "народженим перемагати" вдалося реабілітуватися та все ж потрапити до плей-оф, попутно вибивши з "Мейджора" іншу українську команду B8.

Одначе, у чвертьфіналі в опонентах NAVI знову опинилася та сама FURIA. Щоправда, на цей раз все пішло за сценарієм Андрія "B1ad3" Городенського.

Протистояння у форматі BO3 (3 мапи до 2 перемог) розпочалося з вибору українців. На Mirage Віролайнен та компанія змогли встановити впевнену домінацію вже у першій половині, закінчивши її 8:4 на свою користь.

При цьому NAVI грали за сторону атаки, яка традиційно вважається слабшою на цій карті.

Як підсумок, перейшовши в захист команда добрала потрібні раунди та здобула загальну перемогу на Mirage з переконливим рахунком 13:5.

Вирішальний момент мапи: дивіться відео

Наступною стала Inferno, яку вже обрали бразильці. До пари їм, саме ця мапа стала найбільш запальною у чвертьфіналі, потішивши нейтральних фанатів кіберспорту.

Команди билися на рівних, по черзі забравши половини у захисті з рахунком 9:3 та перевівши усе в овертайми.

Геніальний клатч від FalleN: дивіться відео

У них сильнішими все ж виявилися "господарі" піку, які вирвали перемогу з рахунком 16:13.

Вирішальним полем битви стала Train, де відбувся повтор дебютного матчу команд на "Мейджорі", але тепер в іншу сторону.

makazze видаляє з сервера гравців FURIA: перегляньте ролик

NAVI просто не залишили FURIA жодних шансів, програвши лише 3 раунди та забравши "потяги" собі в актив – 13:3.

Статистика матчу / Скриншот з HLTV

Отож, "народжені перемагати" осоромили усіх експертів, які пророкували "дядькові" FalleN та компанії омріяний ними тріумф на турнірі та прорвалися далі – у півфінал найважливішого турніру сезону.

Коли дивитися наступні матчі?