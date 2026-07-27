Три дні на межі можливостей: як гартувалася бронза

Колективи завершили виснажливу боротьбу у гранд-фіналах Esports World Cup 2026, де українська організація Natus Vincere зуміла закріпитися серед лідерів світового рейтингу. Протягом 18 інтенсивних карт склад "Народжених перемагати" продемонстрував стабільність та високий рівень індивідуальної майстерності, що дозволило команді набрати 124 очки та посісти почесне третє місце.

За цей результат гравці отримали 213 тисяч доларів призових, а клубний залік поповнився 500 важливими балами EWC.

Шлях до медалей розпочали впевнено. Протягом перших шести матчів стартового дня NAVI PUBG тримали темп фаворитів. Команда одного разу фінішувала у топ-2, здійснивши 9 успішних елімінацій суперників, а також здобула яскраву перемогу на одній із карт із 6 фрагами. Такий початок дозволив українцям завершити дебютний день на третій позиції, маючи в активі 45 очок.

Другий ігровий день кинув команді серйозний виклик. Попри чергову перемогу на карті з 5 фрагами та потрапляння до трійки найкращих у ще одному матчі, загальна динаміка дещо сповільнилася.

За підсумками 12 карт NAVI мали 78 очок, що відкинуло їх на четверту сходинку загального заліку. Суперники тиснули, і доля медалей мала вирішитися в останній фазі турніру.

Механіка чемпіонства: драматичний формат матч-пойнту

Вирішальний день турніру проходив за специфічною системою матч-пойнту, яка додає змаганням особливого драматизму. Щоб претендувати на титул чемпіона, команда мала спочатку подолати поріг у 136 очок, а після цього обов'язково виграти наступний матч.

NAVI розпочали фінальний ривок блискуче, здобувши перемогу на першій же карті дня із 6 елімінаціями. Це суттєво скоротило розрив із лідерами та повернуло колектив у боротьбу за найвищі нагороди.

Однак першими заповітної позначки матч-пойнту досягли представники Virtus.pro, які очолювали таблицю протягом більшої частини фіналу. Поки лідери намагалися поставити фінальну крапку, "Народжені перемагати" зосередилися на захисті свого місця у трійці найкращих.

У підсумку боротьба за друге місце була надзвичайно щільною: NAVI від срібних призерів, команди The Vicious, відділили лише 2 очки (124 проти 126). Першу сходинку втримали Virtus.pro із результатом у 159 очок.

Склад, який виборов бронзу для України, включає досвідчених майстрів: Артема "boost1k-" Цвигуна, Віталія "Hakatory" Шайду, Антона "Feyerist" Дутчака та Ярослава "spyrro" Кувичка. Керував діями гравців тренер Вадим "ALREIN" Льовін. Їхня злагоджена робота стала ключем до успіху на турнірі, де кожна помилка могла коштувати десятків тисяч доларів.

Esports World Cup у серці Європи

Турнір Esports World Cup 2026 став знаковою подією для всієї індустрії. Цього року організатори перенесли івент із Саудівської Аравії до Парижа через складну безпекову ситуацію на Близькому Сході. Масштаб змагань вражає: програма включає 25 турнірів у 24 різних дисциплінах, а загальний призовий фонд становить колосальні 75 мільйонів доларів.

Для організації Natus Vincere цей успіх у PUBG став продовженням вдалої серії виступів на кубку світу.

Раніше мексиканський легіонер клубу Луїс Гваделупе "DarkAngel" Кастільйо Гомес виборов золото у дисципліні Fatal Fury: City of the Wolves.

Також жіночий склад організації, NAVI PH, продемонстрував високий клас, посівши друге місце на турнірі з Mobile Legends: Bang Bang.

Бронза у PUBG лише зміцнює позиції клубу в загальному заліку Esports World Cup.

Наступним випробуванням для вболівальників українського клубу стануть шахові баталії. Представляти NAVI у Парижі буде гросмейстер Нодірбек Абдусатторов. Його матчі запланували на період з 11 по 15 серпня 2026 року. Шаховий турнір стане частиною великої стратегії клубу щодо диверсифікації своїх успіхів у різних інтелектуальних та технічних дисциплінах.