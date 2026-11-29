NAVI за крок від наступного етапу PGL Major Singapore 2026 з CS2 / колаж 24 Каналу
Український кіберспортивний колектив Natus Vincere здобув розгромну перемогу над північноамериканською командою Team Liquid у третьому раунді другого етапу PGL Major Singapore 2026 з CS2.
Зустріч на карті Mirage завершилася з нищівним рахунком 13:2 на користь українського гранда, повідомляє 24 Канал.
Бенефіс b1t та переконлива гра всієї п'ятірки
Матч розпочався з того, що Team Liquid змогли виграти стартовий пістолетний раунд, проте ця удача виявилася для них єдиною світлою плямою в усій грі. Гравці NAVI миттєво відповіли у форс-раунді та перехопили ініціативу, видавши вражаючу серію з 13 виграних раундів поспіль.
Перша половина гри за сторону захисту завершилася з повним домінуванням з рахунком 10:2, а після зміни сторін український колектив упевнено забрав три поспіль раунди в атаці та закрив протистояння.
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Справжнім героєм поєдинку став Валерій "b1t" Ваховський, який провів один із найкращих матчів на турнірі. Український кіберспортсмен оформив 20 фрагів при 5 смертях, показавши середній показник шкоди 134,2 за раунд та підсумковий індивідуальний рейтинг 2,29.
Чудову форму продемонстрували й інші учасники складу: Дрін "makazze" Шачірі завершив гру з рейтингом 1,37, Ігор "w0nderful" Жданов набрав 1,35, Міхай "iM" Іван показав 1,31, а капітан Алексі "Aleksib" Віролайнен набрав 1,28.
Усі п'ятеро гравців NAVI закінчили карту з позитивною статистикою, не залишивши суперникам жодної шпаринки для камбеку.
Попри прикру поразку від Astralis у попередньому турі з рахунком 11:13 на Ancient, Natus Vincere швидко повернули впевненість і здобули переконливу перемогу. Раніше у першому турі "народжені перемагати" здолали російську PARIVISION з рахунком 13:10 на тій же карті Ancient.
Наразі турнірний баланс NAVI становить 2:1, що ставить команду за крок від виходу до третього вирішального етапу "Мейджора". Для потрапляння в плей-оф складу під керівництвом Алексі Віролайнен потрібно здобути ще одну перемогу в наступному протистоянні, яке відбудеться вже в понеділок 30 листопада.
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