NAVI ввійшли у нову кіберспортивну дисципліну, підписавши одразу 3 спортсменів
- Українська організація Natus Vincere підписала трьох шахістів для нової кіберспортивної дисципліни, включаючи Нодірбека Абдусатторова, Уеслі Со та Олександра Бортника.
- Шахи офіційно стали частиною кіберспортивного світу, і такі відомі організації, як NAVI та Team Liquid, активно залучають гросмейстерів.
Українська організація Natus Vincere не залишилася осторонь нового тренду в кіберспорті, підписавши одразу 3 гравців для нової вельми неочікуваної дисципліни.
З осені минулого року почався активний процес того аби шахи визнали кіберспортом, аж ось топова світова організація NAVI оголосила про підписання одразу кількох гравців з цієї нової "дисципліни", інформує 24 Канал з посиланням на NAVI.
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Гросмейстери у лавах "народжених перемагати"
Шахи офіційно стали частиною кіберспортивного світу, а відомі команди почали шукати представників у цій новоспеченій категорії.
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Зокрема, Team Liquid шокували всіх залучивши у свою організацію гросмейстера Маґнуса Карлсена.
Представлення Карлсена – дивіться відео
Українська організація Natus Vincere відповіла підписанням одразу трьох не менш геніальних шахістів. В лави "народжених перемагати" вступили: Нодірбек Абдусатторов, Уеслі Со та Олександр Бортник.
На честь цієї події NAVI представили кумедний відеоанонс, залучивши до фільмування гравців колективу з Counter-Strike 2.
NAVI входять в нову дисципліну – перегляньте ролик
Окрім NAVI та Liquid, в дисципліну шахів вже увійшли LGD Gaming та Team Vitality і, схоже, що цей тренд буде продовжуватися.