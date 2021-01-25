NAVI стали чемпіонами BLAST Premier: Global Final 2020 та встановили кілька рекордів

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere у захопливому протистоянні перемогла данський колектив Astralis та завоювала шалений призовий фонд. Деталі у матеріалі.

2021 рік розпочався для NAVI та їх фанатів якнайкраще, ознаменувавшись перемогою колективу в одному з найбільших онлайн турнірів в історії дисципліни CS: GO, повідомляє Games24.

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Буквально кілька днів тому, коли NAVI були розгромлені Team Liquid у першому ж раунді та впали до нижньої сітки, було майже неможливо уявити таке феєричне завершення турніру в їх виконанні. Проте продемонструвавши характер "народжені перемагати" добрались до фіналу, здолавши на своєму шляху Team Vitality (другу найкращу команду у світі за рейтингом hltv) та, попри численні прогнози, що визнавали фаворитом данську команду Astralis (найкращу команду у світі на момент фіналу), продемонстрували впевнену гру у гранд-фіналі й виграли протистояння з рахунком 2:0 (16:12 – Nuke, 16:5 – Inferno).

За системою турніру фінал нижньої сітки та гранд-фінал проводились в один день з перервою в годину. Тобто за день NAVI перемогли топ-2 та топ-1 команди світового рейтингу та, скоріше за все, очолять його з наступним оновленням.

Гра Natus Vincere вразила фанатів, адже якщо свій пік (Nuke) команда виграла у досить рівній боротьбі, то пік суперників, мапу Inferno, на якій данці вважались безкомпромісними фаворитами з вінрейтом майже у 80%, український колектив провів просто дивовижно, розгромивши суперників 16:5.

Статистика зустрічі / зображення hltv.org

Успіх NAVI на цій карті принесла тотальна зміна тактики гри в обороні, до чого Astralis виявились не готовими. "Народжені перемагати" були не схожими на самих на себе, демонструючи напрочуд обережну та вивірену гру передусім на "банані", натомість проявляючи агресію більшою мірою в районі "килимів" та другого "міду".

Олександр "s1mple" Костилєв провів феноменальний матч, "набивши" 50 фрагів за дві карти та цілком заслужено отримав звання MVP турніру. Проте варто відзначити, що у цьому надважливому матчі кожен член команди блискуче впорався зі своєю роллю, особливо хочеться привітати новачка команди вісімнадцятирічного Валерія "B1T" Ваховського для якого перемога в цьому турнірі стала першим титулом у "дорослому" CS: GO.

Статистика s1mple протягом турніру / зображення hltv.org

Сам гранд-фінал BLAST Premier: Global Final 2020 встановив одразу кілька визначних рекордів, ставши найбільш перегляданим матчем CS: GO в історії онлайн-турнірів та онлайн-турніром з найбільшою сумою призових за перше місце – 600 тисяч доларів, саме стільки отримають хлопці з NAVI за свій тріумф. Данці з Astralis, яким довелось вдовольнитись другою сходинкою отримають $ 200 тис., а бронзові призери з Team Vitality – $ 80 тис.

Емоції команди після перемоги