NAVI перемогли на турнірі CCT Series 8

NAVI здобули перемогу на турнірі CCT Series 8 з Dota 2, обійшовши RABOTYAGI у гранд-фіналі з рахунком 3:0. У підсумку команда здобула 30 000 доларів з призового фонду. Ось головні деталі, які потрібно знати.

NAVI – чемпіони CCT Series 8

Natus Vincere стала переможцем турніру, який проходив онлайн з 2 по 11 квітня 2025 року. Команда почала турнір без участі в груповому етапі, одразу потрапивши до плей-оф. У першому раунді вони перемогли One Move, а в наступному – Zero Tenacity, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

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Українська команда, в чиєму складі зараз лише двоє українців, двічі зустрічалися з RABOTYAGI в рамках цього турніру. Перший раз перемога також була на нашому боці – 2:1.

Варто зазначити, що серед учасників CCT Series 8 була ще одна українська команда – Passion UA. Вона зупинилася на 7 місці, не отримавши жодних призових.

Загальний призовий фонд складав 50 000 доларів. На відміну від інших турнірів, які розділяють суму на всі команди у різних пропорціях, навіть якщо вони зайняли останнє місце, CCT Series так не робить. Таким чином гроші за свою гру отримали лише перші чотири команди:

Natus Vincere, як переможці, їдуть додому з 30 000 доларів.

RABOTYAGI за друге місце взяли 10 000 доларів.

Zero Tenacity – 7 500 доларів.

Apple City Gang – 2 500 доларів.

Серед інших команд, які були присутні на турнірі – One Move, End Game, OG, Y5 Esports, Winter Bear, Quantum, ASAKURA. Зазначимо, що після цієї поразки OG попрощалися з Седріком "Davai Lama" Декміним, який лише в березні прийшов до команди й перебував на випробувальному терміні.

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