NAVI провела івент для українських фанатів Valorant, а тепер оголошує його результати

Кіберспортивна організація Natus Vincere підбиває підсумки українських змагань з Valorant, шутера від першої особи, розробленого компанією Riot Games. Що цікаво, це вже третій такий івент за цей рік.

Як це було

NAVI VALORANT Autumn Rivalry – всеукраїнський турнір, метою якого є розвиток місцевої спільноти. Він є одним із чотирьох етапів змагань, які проходять раз на сезон. Цього разу подія тривала з 14 по 22 вересня, включаючи два етапи кваліфікацій, де команди грали за швейцарською схемою до двох перемог. Про це розповіли на офіційному сайті NAVI.

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Поряд із командами, які пройшли кваліфікації, в Play-off з'явилися запрошені учасники, які показали найкращі результати в попередніх етапах. Загалом до фінальної стадії дійшло 4 команди, які змагалися за призовий фонд у 40 000 гривень. Стадія Play-off проходила за Олімпійською системою на вибування у форматі до двох перемог.

Фінальний етап розділився на три частини:

Sila4i проти Morkva. Переможець – Sila4i.

4uHa3ec проти KO3AKU. Переможець – KO3AKU.

Sila4i проти KO3AKU. Переможець турніру – KO3AKU.

Призовий фонд розподілився так:

KO3AKU отримали 20 000 гривень .

. Sila4i забрали 10 000 гривень.

Morkva – 6 000 гривень.

4uHa3ec – 4 000 гривень.

Завдяки стабільним результатам у всіх трьох минулих турнірах серії, команди KO3AKU та Sila4i гарантували собі участь в основному етапі вирішального зимового змагання серії — NAVI VALORANT Winter Clash.

Morkva завдяки бронзі на Autumn Rivalry отримають запрошення у закриту кваліфікацію до зимового турніру. Ще одна команда, Try Hearts, забезпечила аналогічний результат завдяки четвертому місцю на Summer Showdown.