NAVI боротимуться за додатковий мільйон доларів на ESL Grand Slam

Стокгольмська арена Annexet стала свідком завершення одного з найбільш видовищних турнірів року. Після двох тижнів напружених протистоянь визначився володар кубка 23 сезону ESL Pro League. Перемога не лише поповнила скарбничку команди новим трофеєм, а й відкрила перед гравцями двері до елітарного клубу претендентів на одну з найбажаніших нагород у світі кіберспорту.

Що таке Grand Slam?

ESL Grand Slam – це престижна нагорода у світі кіберспорту за дисципліною Counter-Strike, яка вручається команді, що першою здобуде певну кількість перемог на турнірах від організатора ESL та його партнерів, пише 24 Канал. Тобто це не одне конкретне змагання, а певний шлях крізь турніри, за результатами якого визначається найкраща команда, яка забере додаткові призові гроші.

Команда-переможець отримує золоті злитки або грошову винагороду у розмірі одного мільйона доларів. Хоча раніше обов'язковою була перемога на "Masters" турнірах (як-от Katowice чи Cologne), правила можуть змінюватися залежно від сезону.

Починаючи з 2025 року компанія Intel перестала бути титульним спонсором ініціативи, тому назву було змінено з Intel Grand Slam на ESL Grand Slam.

У 2025 році переможцем була Team Vitality, у 2023 приз забрали гравці FaZe Clan, а у 2021 тріумфували також Natus Vincere.

Чи зможуть NAVI обійти конкурентів?

Кіберспортивний світ знову заговорив про домінування Natus Vincere після того, як колектив підняв над головою трофей ESL Pro League Season 23. Фінальний поєдинок, що відбувся 15 березня 2026 року в столиці Швеції, став кульмінацією марафону, в якому брали участь 24 найкращі команди планети, пише HLTV.

У вирішальній битві NAVI зійшлися з Aurora Gaming – ростером, який раніше виступав під тегом Eternal Fire, поки не був викуплений росіянами на фоні проблем із законом на своїй батьківщині. Проте українська організація підтвердила свій статус, завершивши зустріч із рахунком 3 – 1.

Шлях до перемоги був насиченим:

Перша карта фіналу, Mirage, залишилася за NAVI.

Проте Aurora Gaming змогла дати відсіч на Anubis, зрівнявши рахунок у серії.

Попри спротив суперника, Natus Vincere повернули контроль над грою на карті Nuke і поставили фінальну крапку на Dust2.

Особливої уваги заслуговує молодий талант команди, Дрін "makazze" Шакірі, чий винятковий рівень гри протягом усього турніру приніс йому почесну нагороду MVP.

Наразі в так званому "Залі слави" на сайті ESL опубліковані три команди, які претендують на перемогу – Team Vitality, Furia і Team Spirit. Natus Vincere буде, судячи з усього, додана вже найближчим часом.

Щоб випередити вкрай успішну за останні два роки команду Vitality й завоювати Grand Slam, Natus Vincere необхідно виграти ще три турніри від ESL. Обов'язковою умовою є перемога хоча б на одному з турнірів категорії "Championship", таких як змагання в Кельні або Кракові.

Найближчі шанси змінити розстановку сил з'являться на IEM Rio 2026 у квітні, а також на турнірах в Атланті та великому мейджорі в Кельні, де NAVI намагатимуться зупинити лідерів сезону.