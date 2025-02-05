Як це було

Гра між NAVI та MongolZ закінчилася рахунком 2:0 на користь Natus Vincere. Рахунок називають "розгромним", оскільки лише на першій мапі перевага NAVI становила 11:1 у першій половині матчу, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Раніше NAVI перемогли російську Team Spirit та вийшли у плей-оф IEM Katowice 2025

Щоб посісти своє почесне місце у групі B, NAVI спершу здолали FURIA Esports із рахунком 2:0, а потім обіграли Team Spirit.

Наступний суперник української команди поки що невідомий. Він розкриється через три дні за результатами інших матчів. Спочатку GamerLegion зіграє з Team Spirit, потім хтось із цих двох зіграє з Virtus.pro, і лише тоді переможець цієї зустрічі гратиме проти Natus Vincere.

Нагадаємо, IEM Katowice 2025 проходить у Польщі й розігрує 1 мільйон доларів серед 24 команд. Переможець турніру отримає 400 000 доларів. За друге місце передбачено 180 000 доларів, а за третє та четверте – по 80 000. Це означає, що NAVI гарантовано отримають щонайменше 80 000.

Нам лишається лише сподіватися, що історія з шанхайським мейджором не повториться, коли NAVI чудово стартували, опинившись одразу на фінальному етапі, але потім, на жаль, покинули турнір, програвши свої наступні ігри.

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