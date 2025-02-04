Третя карта – Nuke – стала справжнім випробуванням для NAVI. Команда поступалася з рахунком 8:11 і 10:12, але зуміла перевести гру в овертайм і дотиснути суперника, повідомляє 24 Канал. Таким чином, "народжені перемагати" взяли реванш у Team Spirit за поразку в січні (0:2) у півфіналі BLAST Bounty Spring 2025.

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Боротьба за вихід у півфінал

Наступний матч NAVI проведуть 4 лютого проти Team MongolZ за перше місце в групі B. Переможець протистояння напряму вийде до 1/2 фіналу, а команда, що програє, потрапить у чвертьфінал.

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