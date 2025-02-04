Третья карта – Nuke – стала настоящим испытанием для NAVI. Команда уступала со счетом 8:11 и 10:12, но сумела перевести игру в овертайм и дожать соперника, сообщает 24 Канал. Таким образом, "рожденные побеждать" взяли реванш у Team Spirit за поражение в январе (0:2) в полуфинале BLAST Bounty Spring 2025.

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Борьба за выход в полуфинал

Следующий матч NAVI проведут 4 февраля против Team MongolZ за первое место в группе B. Победитель противостояния напрямую выйдет в 1/2 финала, а команда, проигравшая, попадет в четвертьфинал.

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