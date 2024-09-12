Академія NAVI оголосила переможців проєкту: хто увійшов до молодіжної команди
Джерело:NAVI
Деякий час тому NAVI разом із компанією Visa оголосили про створення кіберспортивної академії для залучення молоді до професійного кіберспорту та пошуку нових талантів. У липні ми дізналися проміжні результати – десятку щасливців, які потрапили в Академію й відправились на тренування до BootCamp у Німеччині. Аж ось, нарешті, результати. Хто переміг?
Хто стане учасником команди NAVI Youth
Перший сезон тривав понад місяць. NAVI отримали більш ніж 350 заявок, з яких обрали десять найталановитіших молодих гравців у Counter-Strike віком від 14 до 17 років для тритижневого випробування в Берліні.
Раніше NAVI запустила кіберспортивну академію, а тепер оголошує майбутніх учасників
Ці три тижні включали інтенсивні тренування й перевірку навичок кожного з учасників під керівництвом тренера, колишнього професійного гравця в CS:GO Міхала "snatchie" Рудські. Гравці також відвідували теоретичні лекції, перегляд реплеїв, тренування, а також брали участь у медіаактивності.
За результатами буткемпу snatchie та спортивний відділ NAVI визначили фінальну п'ятірку гравців, які увійдуть до нового складу NAVI Youth із СS.
Команда NAVI Youth по СS2:
- Українець Назар "kodak" Бучма (16 років).
- Українець Даніл "Yoki" Істомін (14 років).
- Поляк Віктор "ad3r" Вількойц (14 років).
- Німець Ендрю "AJ" Джейсон (14 років).
- Угорець Пенч "Balage" Балаж (16 років).
У майбутньому найкращі з NAVI Youth зможуть увійти до складу NAVI Junior, що прокладе шлях до головної команди з Counter-Strike.
Тренером NAVI Youth стане поляк Міхал "snatchie" Рудськи, а менеджером команди – Ілля "ILZH" Жиленко.Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!