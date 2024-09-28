Тріумфальний рік команди Natus Vincere з Counter-Strike 2 може продовжитися, якщо "народженим перемагати" вдасться здолати FaZe, інформує Games 24.

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Чи продовжать NAVI свою домінацію

28 вересня о 20:00 за Києвом NAVI зустрінуться зі своїми давніми суперниками з FaZe, які є останньою перепоною на їх шляху до вирішального матчу BLAST Premier Fall Final 2024.

За прогнозами Favbet, NAVI має всі шанси на перемогу у BLAST Premier Fall Final 2024. Коефіцієнт на їхній виграш – 2.40. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Інтернаціональний склад української організації підходить до матчу в напрочуд гарній формі, але Фін Андерсен та компанія не подарують їм легкого виходу до фіналу.

Про це свідчать результати попередніх очних зустрічей, в яких колективи практично по черзі брали один над одним гору.

Попередні зустрічі / Скриншот з egamersworld.com

До того ж капітан "народжених перемагати" нещодавно зізнався, що через напружений графік у команді відчувається втома, але поки що той рівень, який є у колективу, дозволяє їм грати на повну попри все.

Отож, на NAVI чекає запекла сутичка, яка точно змусить понервувати усіх шанувальників CS 2.