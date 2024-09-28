Триумфальный год команды Natus Vincere по Counter-Strike 2 может продолжиться, если "рожденным побеждать" удастся одолеть FaZe, информирует Games 24.

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Продолжат ли NAVI свою доминацию

28 сентября в 20:00 по Киеву NAVI встретятся со своими давними соперниками из FaZe, которые являются последней преградой на их пути к решающему матчу BLAST Premier Fall Final 2024.

За прогнозами Favbet, NAVI має всі шанси на перемогу у BLAST Premier Fall Final 2024. Коефіцієнт на їхній виграш – 2.40. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Интернациональный состав украинской организации подходит к матчу в удивительно хорошей форме, но Фин Андерсен и компания не подарят им легкого выхода в финал.

Об этом свидетельствуют результаты предыдущих очных встреч, в которых коллективы практически поочередно брали друг над другом верх.

Предыдущие встречи / Скриншот с egamersworld.com

К тому же капитан "рожденных побеждать" недавно признался, что из-за напряженного графика в команде чувствуется усталость, но пока тот уровень, который есть у коллектива, позволяет им играть на полную несмотря ни на что.

Поэтому, на NAVI ждет ожесточенная схватка, которая точно заставит понервничать всех поклонников CS 2.