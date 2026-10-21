Що не так із розкладом?

Турнір у столиці Португалії відбудеться з 29 жовтня по 1 листопада. У ньому зіграють 16 команд, а призовий фонд становитиме 16 996 доларів. Проблема в тому, що ці дати перетинаються з PGL Masters Bucharest, який триватиме з 24 по 31 жовтня. Крім того, Retake завершиться менш ніж за добу до старту IEM Beijing, який відбудеться з 2 по 8 листопада, пише HLTV.

Чому NAVI ризикують пропустити Мейджор?

Причина в невдалому осінньому сезоні. У вересні команда опустилася нижче за двадцяте місце в рейтингу VRS. Через це Natus Vincere опинилася під загрозою вперше в історії організації не потрапити на Мейджор.

Дві цінні перемоги на LAN-турнірі ESL Pro League Season 24 дали команді короткочасний поштовх. Проте зараз вона посідає 30-те місце в VRS. Місце на Мейджорі досі не гарантоване, адже команди, що йдуть нижче, намагаються наздогнати суперників.

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Наскільки реальні шанси потрапити на Мейджор?

Симуляція зараз дає NAVI 96,6 відсотка шансів на кваліфікацію. Проте ця цифра може вводити в оману. Розрахунок враховує, що команда зіграє на двох турнірах до крайнього терміну отримання запрошень. Він також припускає, що NAVI виграє принаймні частину матчів, особливо проти нижчих у рейтингу суперників на Retake.

Водночас без достатньої кількості перемог на LAN-турнірах Natus Vincere залишиться далеко від боротьби за місце на Мейджорі.

Яка ще загроза чекає на команду?

Ситуацію ускладнює те, що склад учасників турніру в Португалії поки неповний. Через це NAVI може опинитися в групі за системою GSL лише з трьома командами. У такому разі в неї не буде шансу здобути одну з перемог на LAN, які потрібні для гарантованого запрошення.