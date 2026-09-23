Важка битва за місце серед найсильніших

Вирішальна зустріч проти колективу 1w стала справжнім випробуванням для українських кіберспортсменів. Суперники чинили запеклий опір протягом усього поєдинку та мали всі шанси здобути підсумкову перевагу. Попри високий тиск, гравці українського клубу продемонстрували високий рівень майстерності, зупинили всі атаки опонентів і закрили серію з рахунком 2 – 1, пише Natus Vincere.

Турнір проходить у столиці Румунії, Бухаресті, на спеціалізованій арені PGL Studio з 19 – 28 вересня 2026 року. Усі 16 команд розпочали виступи у модифікованій швейцарській системі, де кожна зустріч тривала до двох перемог.

Український колектив почергово змагався проти суперників Hokori, Aurora та Yandex, перш ніж вийти на вирішальний матч. За підсумками групового етапу лише вісім найкращих команд вибороли право продовжувати боротьбу у фінальній стадії, тоді як інші вісім колективів покинули турнір.

Формат плей-оф та боротьба за призовий фонд

Вирішальні поєдинки плей-оф пройдуть у період з 24 – 27 вересня 2026 року. Учасники виступатимуть у сітці з подвійним вибуванням. Усі матчі плей-оф відбудуться у форматі до двох перемог, а головний гранд-фінал проходитиме у серії до трьох перемог.

Організатори турніру підготували вражаючий призовий фонд у розмірі 1 мільйона доларів. Переможець чемпіонату забере головний трофей та 300 тисяч доларів, тоді як срібний призер отримає 175 тисяч доларів.