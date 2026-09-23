Тяжелая битва за место среди сильнейших

Решающая встреча с командой 1w стала настоящим испытанием для украинских киберспортсменов. Соперники оказывали ожесточенное сопротивление на протяжении всего поединка и имели все шансы одержать победу. Несмотря на высокое давление, игроки украинского клуба продемонстрировали высокий уровень мастерства, отразили все атаки соперников и выиграли серию со счетом 2:1, пишет Natus Vincere.

Турнир проходит в столице Румынии, Бухаресте, на специализированной арене PGL Studio с 19 по 28 сентября 2026 года. Все 16 команд начали выступления по модифицированной швейцарской системе, где каждая встреча длилась до двух побед.

Украинская команда поочередно сражалась с соперниками Hokori, Aurora и Yandex, прежде чем выйти в решающий матч. По итогам группового этапа только восемь лучших команд завоевали право продолжить борьбу в финальной стадии, тогда как остальные восемь команд покинули турнир.

Формат плей-офф и борьба за призовой фонд

Решающие поединки плей-офф пройдут в период с 24 по 27 сентября 2026 года. Участники будут выступать в сетке с двойным выбыванием. Все матчи плей-офф пройдут в формате до двух побед, а главный гранд-финал – в серии до трех побед.

Организаторы турнира подготовили впечатляющий призовой фонд в размере 1 миллиона долларов. Победитель чемпионата заберет главный трофей и 300 тысяч долларов, а серебряный призер получит 175 тысяч долларов.