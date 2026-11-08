NAVI розгромили російський ростер і вибороли "бронзу" на турнірі в Пекіні

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Колектив Андрія Городенського повернувся до четвірки найсильніших команд великого турніру через шість місяців після тріумфу на IEM Atlanta, повідомляє 24 Канал.

Впевнена перемога та соковитий реванш

Хоча "народжені перемагати" поступилися в півфіналі, вони впевнено завоювали бронзу турніру. Серія BO3 завершилася з рахунком 2:0 на користь NAVI, які не залишили суперникам жодних шансів на двох картах поспіль.

Перемога над BETBOOM стала для колективу реваншем за прикру поразку з аналогічним рахунком на попередньому турнірі в Бухаресті.

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Перша мапа, Mirage, пройшла за повного домінування NAVI. Захищаючись, колектив здобув переконливу перевагу 9:3 у першій половині зустрічі, а згодом збільшив відрив до 11:3.

Суперники спробували повернутися у гру та забрали три раунди поспіль, але на більше їх не вистачило. NAVI швидко закрили карту з рахунком 13:6.

Друга карта, Ancient, виявилася дещо напруженішою. NAVI стрімко вирвалися вперед з рахунком 6:1, однак гравці BETBOOM скоротили відставання до 7:5 перед зміною сторін.

Після перерви суперники виграли три раунди поспіль і тимчасово перехопили лідерство з рахунком 8:7. Утім, NAVI миттєво відповіли серією з чотирьох виграних раундів і дозволили опонентам взяти лише один раунд, фінішувавши з підсумковим результатом 13:9.

Нагородження медалями: дивіться відео

Найкращим гравцем всієї серії став Валерій "b1t" Ваховський, який завершив протистояння з вражаючим рейтингом 1,57, зробивши 37 убивств при 19 смертях, повідомляє HLTV. Чудову форму продемонстрував і снайпер Ігор "w0nderful" Жданов, який додав до скарбнички 38 кілів із рейтингом 1,41.

Цей результат підтвердив повернення команди до стабільної гри на світовій арені. Попри важкий період у попередні місяці, "жовто-чорні" знову демонструють високий рівень гри.

Далі на NAVI чекає важливий етап підготовки до головного турніру сезону. Колектив вирішив пропустити турнір BLAST Rivals у Гонконгу, тому змагання в Пекіні стали для них останнім випробуванням перед PGL Major Singapore 2026.