ESL Pro League Season 23 підкинув українським фанатам кіберспорту цікаве протистояння, яке покаже наскільки правильним було суперечливе рішення керівництва "народжених перемагати", повідомляє 24 Канал.

FUT чи NAVI – хто пройде далі?

Ще у серпні 2025 року організація FUT придбала NAVI Junior, інформує navi.gg , що викликало змішані відчуття у фанатів українського колективу.

Багато хто вважав, що гравці гідні того аби з часом стати "основними", але керівництво вирішило інакше та виставило команду на продаж, попри чудові результати.

Тепер доля звела колишній склад юніорів Natus Vincere проти основи у півфіналі масштабного турніру.

Цікаво, що шлях до цього поєдинку самих NAVI був доволі важким. Їм довелося продиратися до плей-оф з рахунку 2:2 у Stage 2, а опонентами у чвертьфіналі, над якими тріумфували підопічні Городенського, стали колишні лідери світового рейтингу The MongolZ.

Своєю чергою, FUT теж пройшли до матчів на виліт за рахунку 2:2, у вирішальному поєдинку вибивши з турніру G2. У чвертьфіналі ж, колишні юніори перемогли MOUZ.

Отож, півфінальний матч у форматі BO3 (3 мапи до 2 перемог) стане першою зустріччю цих колективів і покаже чи правильний вибір зробили боси NAVI, продавши перспективних гравців чи, можливо, потрібно було продовжувати зміцнювати ними основу.

Зійдуться команди у герці вже сьогодні, 14 березня о 16:45 за київським часом.

Що відомо про склад FUT?