Звичайна ціна на Steam Deck варіюється у межах 350 – 450 доларів, але нещодавно на eBay продали рідкісний екземпляр консолі, який "пішов з молотка" за значно більшу суму, повідомляє 24 Канал.

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Прототип від Valve придбали за тисячі доларів

Уважний користувач Reddit під ніком Gary_the_mememachine досліджував відомий торговий майданчик eBay та помітив дуже цікаву пропозицію. На платформі вели торг за нібито "розробницький прототип" консолі Steam Deck.

Представлений в оголошенні екземпляр дуже схожий на готовий продукт, але має помітні відмінності. Зокрема, його панелі круглі та рельєфні, замість звичних квадратних, а кнопки іншої форми до того ж дві з них пофарбовані у синій колір. Окрім того, на звороті ґаджета є табличка, на якій видніється надпис "технічний зразок 34".

На жаль, лот був не в найкращому стані, адже навіть на фото помітні потертості та подряпини на корпусі.

Попри це 8 квітня раритетний екземпляр врешті було продано. Власник оголошення жадав отримати за нього 3 тисячі доларів, але відомо, що покупцю врешті вдалося сторгуватися за 2 тисячі "вічнозелених".

Геймери в коментарях допису на Reddit висловили надію, що новий власник консолі зробить якийсь огляд на свою нову забавку, аби широкий загал міг дізнатися більше про цей рідкісний пристрій.