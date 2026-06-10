Абсолютне дно: найбільш провальний футбольний симулятор з найнижчими оцінками в історії

Світ спортивних симуляторів знає чимало злетів, проте гучні падіння закарбовуються в пам'яті набагато сильніше. Коли великі амбіції розробників розбиваються об жахливу реалізацію, народжуються проєкти, що потрапляють не до залів слави, а до списків найбільших технічних непорозумінь в історії індустрії.

Яку футбольну гру вважають абсолютним провалом?

Чи може ім'я однієї з найвеличніших зірок світового футболу врятувати відверто слабку гру? Історія індустрії відеоігор доводить, що навіть неймовірна популярність Девіда Бекхема не здатна приховати відсутність базових механік та здорового глузду в розробці. David Beckham Soccer, випущена для платформи Game Boy Advance, стала не просто розчаруванням, а справжнім символом технічної деградації, зафіксованим у Книзі рекордів Гіннеса. Чому так сталося – розбирався 24 Канал.

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Гра отримала лише 34% на агрегаторі Metacritic, що зробило її найгірше оціненою футбольною грою в історії. Розробники з компанії Rage, здавалося, зосередилися виключно на маркетинговій складовій: у грі є біографія Бекхема, режим тренування з ним та ліцензія FIFPro, що забезпечує справжні імена гравців. Проте за фасадом із 200 клубних та міжнародних команд і восьми ліг ховається повна відсутність ігрового процесу.

Головна проблема проєкту – штучний інтелект (точніше те, що ним називали у 2002 році), який критики охрестили "Robotron-AI". Гравці під керівництвом комп'ютера рухаються механічно і не створюють жодного опору. Щоб відібрати м'яч, не потрібно навіть натискати кнопку – достатньо просто торкнутися суперника.

Усі недоліки David Beckham Soccer можна побачити у цьому ролику з ігровим процесом: дивіться відео

Стратегія перемоги тут зводиться до одного примітивного алгоритму: пробігти зигзагом повз захисників і вдарити по воротах під кутом 45 градусів. Воротарі в цій грі фактично ігнорують такі удари.

David Beckham Soccer – це провал на кожному рівні,

– прокоментував оглядач IGN Пір Шнайдер у 2018 році, коли випробував цю гру.

Технічне виконання лише підкреслює загальну недосконалість:

Попри гучні заяви на коробці про "3D-ізометрію", візуально гра нагадує проєкти для на той момент уже застарілої Game Boy Color, де поле просто трохи нахилене.

Більше того, у грі відсутня функція збереження прогресу в турнірах, а отже, виснажливе проходження сезону може перерватися в будь-який момент через розряджені батарейки.

Єдиний спосіб отримати задоволення від David Beckham Soccer – не грати в неї,

– підсумував Пір Шнайдер у своєму вердикті.

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Єдина гра, яка може конкурувати за рівнем недолугості

Проте історія невдач футбольного жанру не обмежується лише епохою портативних консолей початку 2000-х років. Якщо David Beckham Soccer була локальним технічним непорозумінням, то сучасна eFootball 2022 від компанії Konami стала катастрофою зовсім іншого масштабу. Після ребрендингу легендарної серії PES видавець випустив продукт, який миттєво отримав понад 90% негативних відгуків у Steam. Гравці висміювали жахливі моделі облич, деформовані кінцівки футболістів та абсурдні помилки анімації.

Подібний шлях репутаційного занепаду почався ще раніше, з релізу Pro Evolution Soccer 2014. Це була перша спроба перевести серію на рушій Fox Engine, яка закінчилася ламаною фізикою та постійними проблемами з частотою кадрів.

Якщо бекхемівський симулятор просто забули як поганий сон, то eFootball та PES 2014 назавжди змінили ставлення фанатів до колись великих франшиз. У світі, де панує жорстка конкуренція, одного обличчя на обкладинці чи переходу на новий рушій недостатньо – гравці вимагають передусім робочого геймплею та технічної стабільності.