"Найкраща робота, яку я коли-небудь бачив": блогер розібрав фанатський ремастер Resident Evil 4

Відомий блогер порівняв фанатський ремастер Resident Evil 4 з оригінальною відеогрою. Він написав, що ентузіасти провели колосальну роботу, а загалом вони створили блискучий проєкт.

Напевно, всі шанувальники серії Resident Evil знають, що в мережі вже неодноразово з'являлися чутки про розробку ремейка четвертої частини. Навіть сама компанія Capcom натякала на це, щоправда, офіційного представлення поки так й не відбулося.

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А тому шанувальники серії зараз з нетерпінням чекають на реліз багатообіцяючого проєкту з назвою Resident Evil 4 HD Project. Варто розпочати з того, що це неофіційний ремастер, над яким вже сім років працює кілька ентузіастів. Його розробники планують виправити недоліки оригінальної гри, повернути всі відсутні графічні ефекти (розмиття та глибина різкості), додати підтримку різних сучасних функцій, а також оновити текстури, моделі та заставки.

Робота дійсно колосальна, а чимало текстур ентузіасти створили на основі своїх фотографій, які вони зробили під час подорожі Європою. Тобто заради свого ремастера вони відправилися в місця, які надихнули розробників з Capcom на створення оригінальної гри. Робота над їхнім неофіційним проєктом вже майже завершена, а його реліз має відбутися 2 лютого 2022 року.

Розібрати цю масштабну фанатську роботу вирішив блогер з нікнеймом ElAnalistaDeBits, який спеціалізується на подібних порівняннях. Варто додати, що для свого відео він використав версію Resident Evil 4 Ultimate HD Edition (платформа PC). Блогер порівняв моделі, текстури, освітлення, віддзеркалення, інтерфейс, воду, кат-сцени та чимало іншого.

У ентузіаста вийшло відео тривалістю в 16 хвилин, але сам він відзначає, що запис з демонстрацією всіх покращень розтягнувся б на кілька годин. Блогер навіть написав, що це найкраща робота, яку він коли-небудь бачив. На його думку, автори неофіційного ремастера не просто впоралися зі своїм завданням блискуче, а створили взірцевий проєкт. Також він додав, що Resident Evil 4 HD Project – це мистецтво реставрації.

Порівняння фанатського ремастера Resident Evil 4 з оригінальною грою: відео