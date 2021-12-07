Наверное, все поклонники серии Resident Evil знают, что в сети уже неоднократно появлялись слухи о разработке ремейка четвертой части. Даже сама компания Capcom намекала на это, правда, официальное представление пока так и не состоялось.

Актуально Новый остров и Дуэйн Джонсон в роли спасителя: все о старте новой главы в Fortnite

А потому поклонники серии сейчас с нетерпением ждут релиза многообещающего проекта с названием Resident Evil 4 HD Project. Стоит начать с того, что это неофициальный ремастер, над которым уже семь лет работает несколько энтузиастов. Его разработчики планируют исправить недостатки оригинальной игры, вернуть отсутствующие графические эффекты (размытие и глубина резкости), добавить поддержку различных современных функций, а также обновить текстуры, модели и заставки.

Работа действительно колоссальная, а немало текстур энтузиасты создали на основе своих фотографий, которые они сделали во время путешествия по Европе. То есть ради своего ремастера они отправились в места, которые вдохновили разработчиков из Capcom на создание оригинальной игры. Работа над их неофициальным проектом уже почти завершена, а его релиз должен состояться 2 февраля 2022 года.

Разобрать эту масштабную фанатскую работу решил блогер с никнеймом ElAnalistaDeBits, который специализируется на подобных сравнениях. Стоит добавить, что для своего видео он использовал версию Resident Evil 4 Ultimate HD Edition (платформа PC). Блогер сравнил модели, текстуры, освещение, отражение, интерфейс, воду, кат-сцены и немало другого.

В энтузиаста вышло видео продолжительностью в 16 минут, но сам он отмечает, что запись с демонстрацией всех улучшений растянулась бы на несколько часов. Блогер даже написал, что это лучшая работа, которую он когда-либо видел. По его мнению, авторы неофициального ремастера не просто справились со своей задачей блестяще, а создали образцовый проект. Также он добавил, что Resident Evil 4 HD Project – искусство реставрации.

Сравнение фанатского ремастера Resident Evil 4 с оригинальной игрой: видео