Фанат перевірив 300 000 матчів з CS2, щоб знайти найкраще ігрове спорядження

Звідки взяли дані?

Автор під ніком u/andhegoeshegoes опублікував на Reddit аналіз, який спирається на дані його сайту. Сервіс шукає всіх професіоналів, з якими користувач грав в одному лобі на FACEIT. Автор зіставив статистику з трохи більше ніж 338 тисяч матчів за участю профі з базою спорядження. У ній видно, якими мишами, клавіатурами й моніторами гравці користувалися в різні періоди, пише Dust2.

На основі цих даних він склав графіки, які показують, які миші, клавіатури, килимки, монітори й навушники забезпечують найвищий показник ADR у матчах із професіоналами.

Як рахували?

Кожного професіонала враховували лише один раз. Щоб потрапити у вибірку, гравець мав зіграти щонайменше 30 звичайних матчів на FACEIT або 10 офіційних карт. Дані зі звичайних матчів охоплюють період з серпня 2024 до жовтня 2026 року, а з офіційних карт – з жовтня 2023 до лютого 2026 року.

ADR показує середню шкоду, яку гравець завдає за раунд. Автор обрав його єдиною метрикою, бо FACEIT обмежує відображення статистики старих матчів. Середній показник ADR усіх гравців становив приблизно 92. Точну кількість професіоналів у вибірці невідомо, але за сумою користувачів спорядження їх щонайменше 470.

Яке спорядження показало найкращі результати?

Найвищий ADR мала миша ZOWIE S2 – 98,1 (8 професіоналів).

– 98,1 (8 професіоналів). Найкращою клавіатурою стала ASUS ROG Falchion Ace 75 HE з показником 94,9 (11 професіоналів).

з показником 94,9 (11 професіоналів). Килимком – Artisan Ninja FX Zero з показником 93,7 (8 професіоналів).

з показником 93,7 (8 професіоналів). Серед моніторів лідирує ZOWIE XL2586X+ із 96,3 ADR (39 професіоналів). Це той самий монітор, який ESL використовує на своїх турнірах IEM.

із 96,3 ADR (39 професіоналів). Це той самий монітор, який ESL використовує на своїх турнірах IEM. Найкращими навушниками виявилися SteelSeries Arctis Nova Pro – 94,6 (11 професіоналів).

Не варто поспішати з покупкою

Усі переможці далеко не найпопулярніші. Наприклад, Logitech G Pro X Superlight 2 і ZOWIE XL2566K використовують значно більше ніж по 100 професіоналів. Імовірно, саме така велика вибірка знижує їхні середні показники.

Більше даних автор виклав на своєму сайті samelobby.gg. Там є докладніші розбивки та додаткові показники: співвідношення вбивств до смертей, відсоток перемог і рейтинг HLTV.