Фан проанализировал 300 000 матчей в CS2, чтобы найти лучшее игровое снаряжение

Откуда взяты данные?

Автор под ником u/andhegoeshegoes опубликовал на Reddit анализ, основанный на данных его сайта. Сервис отслеживает всех профессиональных игроков, с которыми пользователь играл в одном лобби на FACEIT. Автор сопоставил статистику чуть более чем 338 тысяч матчей с участием профи с базой снаряжения. В ней видно, какими мышами, клавиатурами и мониторами игроки пользовались в разные периоды, пишет Dust2.

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На основе этих данных он составил графики, которые показывают, какие мыши, клавиатуры, коврики, мониторы и наушники обеспечивают самый высокий показатель ADR в матчах с профессионалами.

Как проводился подсчет?

Каждого профессионала учитывали только один раз. Чтобы попасть в выборку, игрок должен был сыграть не менее 30 обычных матчей на FACEIT или 10 официальных карт. Данные по обычным матчам охватывают период с августа 2024 по октябрь 2026 года, а по официальным картам – с октября 2023 по февраль 2026 года.

ADR показывает средний урон, наносимый игроком за раунд. Автор выбрал его в качестве единственной метрики, поскольку FACEIT ограничивает отображение статистики старых матчей. Средний показатель ADR всех игроков составил примерно 92. Точное количество профессионалов в выборке неизвестно, но, судя по количеству пользователей этого снаряжения, их не менее 470.

Какое оборудование показало лучшие результаты?

Самый высокий ADR у мыши ZOWIE S2 – 98,1 (8 профессионалов).

– 98,1 (8 профессионалов). Лучшей клавиатурой стала ASUS ROG Falchion Ace 75 HE с показателем 94,9 (11 профессионалов).

с показателем 94,9 (11 профессионалов). Ковриком – Artisan Ninja FX Zero с показателем 93,7 (8 профессионалов).

с показателем 93,7 (8 профессионалов). Среди мониторов лидирует ZOWIE XL2586X+ с ADR 96,3 (39 профессионалов). Это тот самый монитор, который ESL использует на своих турнирах IEM.

с ADR 96,3 (39 профессионалов). Это тот самый монитор, который ESL использует на своих турнирах IEM. Лучшими наушниками оказались SteelSeries Arctis Nova Pro – 94,6 (11 профессионалов).

Не стоит спешить с покупкой

Все победители далеко не самые популярные. Например, Logitech G Pro X Superlight 2 и ZOWIE XL2566K используют значительно больше, чем по 100 профессионалов. Вероятно, такая большая выборка снижает их средние показатели.

Более подробные данные автор разместил на своем сайте samelobby.gg. Там представлены более детальные разбивки и дополнительные показатели: соотношение убийств к смертям, процент побед и рейтинг HLTV.