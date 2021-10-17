Найкращі геймерські меми за останній тиждень: "епічна" битва у Skyrim і хейтери Epic Games Store
Джерело:24 канал
Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього разу вони показали "легендарну" битву зі Skyrim, а також згадали про хейтерів сервісу Epic Games Store
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: життя у Valheim та гра в PlayStation
10 місце – Лише в Far Cry таке можливо
Кількість вподобань – 16 тисяч
Автор – Square_Breath_8268
9 місце – Шанс є завжди
Кількість вподобань – 18 тисяч
Автор – Jethro1100
Коли вперше побачив велетня в Skyrim!
– Нарешті гідний опонент! Наша битва буде легендарною.
8 місце – У консолей також є почуття
Кількість вподобань – 19 тисяч
Автор – SerMercutio
Nintendo: пам'ятаєте, колись ми були ігровими системами?
SEGA: так.
Atari: у мене немає пам'яті.
7 місце – Найкращий антагоніст в історії серії Far Cry?
Кількість вподобань – 26 тисяч
Автор – buldurz
6 місце – Непроста битва
Кількість вподобань – 50 тисяч
Автор – ImPrettyWhack
Коли ви 34-й раз нападаєте на боса, але мозок продовжує вам говорити, що вже 4 година ранку та час на роботу:
– Тихо, голово
5 місце – І так завжди
Кількість вподобань – 51 тисяча
Автор – Achyutth_
– До біса Epic Games Store!
– Так! До біса їх!
– Зачекайте, а ви не збираєте безплатні ігри?
– О так, щочетверга, мені дуже подобається це.
4 місце – Шлях пригод саме такий
Кількість вподобань – 60 тисяч
Автор – Jethro1100
3 місце – Неочікувана допомога
Кількість вподобань – 64 тисячі
Автор – ImPrettyWhack
Коли у місті на вас нападає ворог високого рівня, але охоронці (неігрові персонажі) миттєво знищують його
2 місце – Буває й більше...
Кількість вподобань – 71 тисяча
Автор – Alzward
Бос падає, але потім лунає музика та арена загорається:
– На щось подібне можна було очікувати
Ви залишилися без зцілень та майже без здоров'я, але змогли здолати другу його фазу:
– На щось подібне можна було очікувати (кашляючи)
Хор починає співати латинською мовою:
1 місце – Класичні моди
Кількість вподобань – 78 тисяч
Автор – SrGrafo
– Я б хотів, щоб в магазинах було більше набоїв
– Можливо, для цього є якийсь мод.
Модифікації:
Мод на магазин, у якому понад 10 мільйонів набоїв
Мод на нескінченні боєприпаси
Мод на сексуальну зброю
4K ReShade мод, який виправляє зброю