Найкращі геймерські меми за останній тиждень: "епічна" битва у Skyrim і хейтери Epic Games Store

Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього разу вони показали "легендарну" битву зі Skyrim, а також згадали про хейтерів сервісу Epic Games Store

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: життя у Valheim та гра в PlayStation

10 місце – Лише в Far Cry таке можливо

Кількість вподобань – 16 тисяч

Автор – Square_Breath_8268

9 місце – Шанс є завжди

Кількість вподобань – 18 тисяч

Автор – Jethro1100

Коли вперше побачив велетня в Skyrim!

– Нарешті гідний опонент! Наша битва буде легендарною.

8 місце – У консолей також є почуття

Кількість вподобань – 19 тисяч

Автор – SerMercutio

Nintendo: пам'ятаєте, колись ми були ігровими системами?

SEGA: так.

Atari: у мене немає пам'яті.

7 місце – Найкращий антагоніст в історії серії Far Cry?

Кількість вподобань – 26 тисяч

Автор – buldurz

6 місце – Непроста битва

Кількість вподобань – 50 тисяч

Автор – ImPrettyWhack

Коли ви 34-й раз нападаєте на боса, але мозок продовжує вам говорити, що вже 4 година ранку та час на роботу:

– Тихо, голово

5 місце – І так завжди

Кількість вподобань – 51 тисяча

Автор – Achyutth_

– До біса Epic Games Store!

– Так! До біса їх!

– Зачекайте, а ви не збираєте безплатні ігри?

– О так, щочетверга, мені дуже подобається це.

4 місце – Шлях пригод саме такий

Кількість вподобань – 60 тисяч

Автор – Jethro1100

3 місце – Неочікувана допомога

Кількість вподобань – 64 тисячі

Автор – ImPrettyWhack

Коли у місті на вас нападає ворог високого рівня, але охоронці (неігрові персонажі) миттєво знищують його

2 місце – Буває й більше...

Кількість вподобань – 71 тисяча

Автор – Alzward

Бос падає, але потім лунає музика та арена загорається:

– На щось подібне можна було очікувати

Ви залишилися без зцілень та майже без здоров'я, але змогли здолати другу його фазу:

– На щось подібне можна було очікувати (кашляючи)

Хор починає співати латинською мовою:

1 місце – Класичні моди

Кількість вподобань – 78 тисяч

Автор – SrGrafo

– Я б хотів, щоб в магазинах було більше набоїв

– Можливо, для цього є якийсь мод.

Модифікації:

Мод на магазин, у якому понад 10 мільйонів набоїв

Мод на нескінченні боєприпаси

Мод на сексуальну зброю

4K ReShade мод, який виправляє зброю