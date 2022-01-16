На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: ціна на Battlefield 2042 та древній мультиплеєр
10 місце – 20 років еволюції
Кількість вподобань – 5 тисяч
Автор – Liquidboard
Pokemon Legends: Arceus та Star Fox Adventures
9 місце – І так майже завжди
Кількість вподобань – 6 тисяч
Автор – Exact-Muffin-8508
Головний бос
Я, який повернувся для битви з ним після того, як витратив 555 годин на додаткові завдання
8 місце – Коли треба проходити горор
Кількість вподобань – 10 тисяч
Автор – Miles_the_new_kid
– Привіт, я прибиральниця, яку ви викликали…
– Привіт, насправді мені не потрібно, щоб ви щось прибирали. Мені треба, щоб хтось був в одній кімнаті зі мною, коли я гратиму в Resident Evil. Просто хочу, щоб мені було не так страшно.
7 місце – Звучить як девіз
Кількість вподобань – 16 тисяч
Автор – usmanfarooq05
Діти купують ігри, чоловіки роблять це на розпродажах, а легенди чекають, поки вони стають безплатними.
6 місце – Навіть впізнати можна
Кількість вподобань – 17 тисяч
Автор – ShrekHagrid
Відеогра "Гаррі Поттер" на PS1, яка випередила свій час
5 місце – Вид від першої особи
Кількість вподобань – 23 тисячі
Автор – Shiroyaksha344
Останнє, що побачив мій телевізор, перш ніж розбитися
4 місце – Хоча б не "Only On PlayStation"
Кількість вподобань – 31 тисяча
Автор – saif-90
3 місце – Для Xbox 5
Кількість вподобань – 60 тисяч
Автор – Acekard75
Замовив геймпад для PS5 на eBay, що це взагалі таке?
2 місце – Зробіть хоч знижку...
Кількість вподобань – 76 тисяч
Автор – SrGrafo
– Ти переміг все зло та врятував наш всесвіт.
– Для мене честь стояти поруч з тобою, молодий воїне, і я...
– Я однаково хочу отримати 25 монет за це зілля мани.
1 місце – Таке життя в мобів
Кількість вподобань – 109 тисяч
Автор – lvl2frog
– Може використаєш якийсь хитрий прийом, перш ніж я тебе вб'ю?
– Я можу. Зараз лише перевірю свій інвентар.
– Що таке "інвентар"?