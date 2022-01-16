На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: ціна на Battlefield 2042 та древній мультиплеєр

10 місце – 20 років еволюції

Кількість вподобань – 5 тисяч

Автор – Liquidboard

Pokemon Legends: Arceus та Star Fox Adventures

9 місце – І так майже завжди

Кількість вподобань – 6 тисяч

Автор – Exact-Muffin-8508

Головний бос

Я, який повернувся для битви з ним після того, як витратив 555 годин на додаткові завдання

8 місце – Коли треба проходити горор

Кількість вподобань – 10 тисяч

Автор – Miles_the_new_kid

– Привіт, я прибиральниця, яку ви викликали…

– Привіт, насправді мені не потрібно, щоб ви щось прибирали. Мені треба, щоб хтось був в одній кімнаті зі мною, коли я гратиму в Resident Evil. Просто хочу, щоб мені було не так страшно.

7 місце – Звучить як девіз

Кількість вподобань – 16 тисяч

Автор – usmanfarooq05

Діти купують ігри, чоловіки роблять це на розпродажах, а легенди чекають, поки вони стають безплатними.

6 місце – Навіть впізнати можна

Кількість вподобань – 17 тисяч

Автор – ShrekHagrid

Відеогра "Гаррі Поттер" на PS1, яка випередила свій час

5 місце – Вид від першої особи

Кількість вподобань – 23 тисячі

Автор – Shiroyaksha344

Останнє, що побачив мій телевізор, перш ніж розбитися

4 місце – Хоча б не "Only On PlayStation"

Кількість вподобань – 31 тисяча

Автор – saif-90

3 місце – Для Xbox 5

Кількість вподобань – 60 тисяч

Автор – Acekard75

Замовив геймпад для PS5 на eBay, що це взагалі таке?

2 місце – Зробіть хоч знижку...

Кількість вподобань – 76 тисяч

Автор – SrGrafo

– Ти переміг все зло та врятував наш всесвіт.

– Для мене честь стояти поруч з тобою, молодий воїне, і я...

– Я однаково хочу отримати 25 монет за це зілля мани.

1 місце – Таке життя в мобів

Кількість вподобань – 109 тисяч

Автор – lvl2frog

– Може використаєш якийсь хитрий прийом, перш ніж я тебе вб'ю?

– Я можу. Зараз лише перевірю свій інвентар.

– Що таке "інвентар"?