На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: цена на Battlefield 2042 и древний мультиплеер

10 место – 20 лет эволюции

Количество лайков – 5 тысяч

Автор – Liquidboard

Pokemon Legends: Arceus и Star Fox Adventures

9 место – И так почти всегда

Количество лайков – 6 тысяч

Автор – Exact-Muffin-8508

Главный босс

Я, который вернулся для битвы с ним после того, как потратил 555 часов на дополнительные задания

8 место – Когда нужно проходить хоррор

Количество лайков – 10 тысяч

Автор – Miles_the_new_kid

– Привет, я уборщица, которую вы вызвали…

– Привет, на самом деле мне не нужно, чтобы вы что-то убирали. Мне нужно, чтобы кто-то был в одной комнате со мной, когда я буду играть в Resident Evil. Просто хочу, чтобы мне было не так страшно.

7 место – Звучит как девиз

Количество лайков – 16 тысяч

Автор – usmanfarooq05

Дети покупают игры, мужчины делают это на распродажах, а легенды ждут, пока они становятся бесплатными.

6 место – Даже узнать можно

Количество лайков – 17 тысяч

Автор – ShrekHagrid

Видеоигра "Гарри Поттер" на PS1, опередившая свое время

5 место – Вид от первого лица

Количество лайков – 23 тысячи

Автор – Shiroyaksha344

Последнее, что увидел мой телевизор, прежде чем разбиться

4 место – Хотя бы не "Only On PlayStation"

Количество лайков – 31 тысяча

Автор – saif-90

3 место – Для Xbox 5

Количество лайков – 60 тысяч

Автор – Acekard75

Заказал геймпад для PS5 на eBay, что это вообще такое?

2 место – Сделайте хоть скидку...

Количество лайков – 76 тысяч

Автор – SrGrafo

– Ты победил все зло и спас нашу вселенную.

– Для меня честь стоять рядом с тобой, молодой воин, и я...

– Я все равно хочу получить 25 монет за это зелье маны.

1 место – Такая жизнь у мобов

Количество лайков – 109 тысяч

Автор – lvl2frog

– Может используешь какой-то хитрый прием, прежде чем я тебя убью?

– Я могу. Сейчас только проверю свой инвентарь.

– Что такое "инвентарь"?