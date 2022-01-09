На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: игра о Сорвиголове и логика в Skyrim

10 место – Странно, но правда

Количество лайков – 5 тысяч

Автор – mohammedinternet

PlayStation: у нас есть Человек-паук

Xbox: да? А у нас Мастер Чиф

Fortnite:

9 место – Магическое превращение

Количество лайков – 9 тысяч

Автор – Nospmis_27

Босс, когда вы сражаетесь с ним

Босс, когда вы разблокировали его как игрового персонажа

8 место – Почему же так...

Количество лайков – 14 тысяч

Автор – Interesting_Use_6060

– Я воевал с роботами, инопланетянами, демонами и целыми армиями…

– Но я не вижу, как можно пройти через обломок высотой по пояс.

7 место – Правда жизни

Количество лайков – 18 тысяч

Автор – kanga80

Девяностые: не садитесь слишком близко к телевизору

2022 год:

6 место – Длительные поиски

Количество лайков – 42 тысячи

Автор – GameCentralStation

Я, когда сижу перед секцией подержанных видеоигр в течение двух часов

5 место – За такую цену можно и приобрести

Количество лайков – 50 тысяч

Автор – m3arls

4 место – Да, именно они

Количество лайков – 55 тысяч

Автор – SrGrafo

– Что? Ты не знаешь об игре Diablo?

– Она хорошая?

– Она невероятная, тебе очень понравится!

– Это классическая видеоигра, которую создали...

3 место – Древний мультиплеер

Количество лайков – 56 тысяч

Автор – Ibra_Yuri

2 место – Потому они и торговцы

Количество лайков – 86 тысяч

Автор – lvl2frog

– Я заплачу 10 золотых за этот меч.

– 10 золотых? Но я купил его за 200 золотых всего час назад.

– Предметы из видеоигр похожи на роскошные автомобили: их стоимость падает, как только вы забираете их из магазина.

– Ну ладно, я думаю. 10 золотых – это 10 золотых.

Цена за меч – 200 золотых.

1 место – Похоже на правду

Количество лайков – 113 тысяч

Автор – The_cooler_azlan

В фильме "Мстители: Финал" показано, что Корг играет на PS4, хотя на улице 2025 год. Дело в том, что PS5 до сих пор нет в наличии.