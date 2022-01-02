На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: убийца Call of Duty и предательство в Minecraft

10 место – Знакомая история

Количество лайков – 10 тысяч

Автор – Matthias_Of_Redwall

Когда в течение шести часов читаешь о лоре видеоигры

Когда в течение одной минуты читаешь домашнюю работу

9 место – Геймерский Новый год

Количество лайков – 11 тысяч

Автор – Daymo741

8 место – Просто же

Количество лайков – 12 тысяч

Автор – Mark_luckerberg

7 место – "Хорошие" идеи

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – Mawgac

– Команда, нам нужны идеи для обеспечения самостоятельного роста видеоигры.

– Метавселенная!

– Невзаимозаменяемые токены!

– Как насчет того, чтобы создать игру, в которую геймеры играют ради развлечения и наслаждаются ею?

6 место – Фан-арт по мотивам Portal

Количество лайков – 16 тысяч

Автор – Accomplished_Soft

5 место – Сильно

Количество лайков – 33 тысячи

Автор – Puis_Leuffer

Моя броня железная

Моя броня из твоей матери

4 место – Классика жанра

Количество лайков – 38 тысяч

Автор – Dylxn97

Любой протагонист в игре с открытым миром или RPG:

– Кажется, я превратился в мальчика, выполняющего все ваши поручения.

3 место – А ведь правда

Количество лайков – 50 тысяч

Автор – FrothyGuinness

Игры Marvel в виртуальной реальности:

Человек-паук

Железный человек

Сорвиголова

2 место – Логика

Количество лайков – 57 тысяч

Автор – fo1mock3

Носит капюшон, чтобы защититься от солнечного света

Оставляет гигантское отверстие для декольте

1 место – Все игры мечтают только об этом

Количество лайков – 88 тысяч

Автор – SrGrafo

Геймер и игра в Steam:

– Я дам тебе самую высокую награду, которую может получить игра в Steam

– Добавить в избранное