На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: убивця Call of Duty і зрада в Minecraft

10 місце – Знайома історія

Кількість вподобань – 10 тисяч

Автор – Matthias_Of_Redwall

Коли протягом шести годин читаєш про лор відеогри

Коли протягом однієї хвилини читаєш домашню роботу

9 місце – Геймерський Новий рік

Кількість вподобань – 11 тисяч

Автор – Daymo741

8 місце – Просто ж

Кількість вподобань – 12 тисяч

Автор – Mark_luckerberg

7 місце – "Хороші" ідеї

Кількість вподобань – 13 тисяч

Автор – Mawgac

– Командо, нам потрібні ідеї для забезпечення самостійного росту відеогри.

– Метавсесвіт!

– Невзаємозамінні токени!

– Як щодо того, щоб створити гру, в яку геймери грають для розваги та насолоджуються нею?

6 місце – Фан-арт за мотивами Portal

Кількість вподобань – 16 тисяч

Автор – Accomplished_Soft

5 місце – Сильно

Кількість вподобань – 33 тисячі

Автор – Puis_Leuffer

Моя броня залізна

Моя броня з твоєї матері

4 місце – Класика жанру

Кількість вподобань – 38 тисяч

Автор – Dylxn97

Будь-який протагоніст у грі з відкритим світом чи RPG:

– Здається, я перетворився на хлопчика, який виконує всі ваші доручення.

3 місце – А правда ж

Кількість вподобань – 50 тисяч

Автор – FrothyGuinness

Ігри Marvel у віртуальній реальності:

Людина-павук

Залізна людина

Шибайголова

2 місце – Логіка

Кількість вподобань – 57 тисяч

Автор – fo1mock3

Носить капюшон, щоб захиститися від сонячного світла

Залишає гігантський отвір для декольте

1 місце – Усі ігри мріють лише про це

Кількість вподобань – 88 тисяч

Автор – SrGrafo

Геймер та гра в Steam:

– Я дам тобі найвищу нагороду, яку може отримати гра в Steam

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