Гумористичні перлини розділу "gaming" на порталі Reddit, що цього тижня зібрали найбільше вподобань серед користувачів, зібрав для вас 24 канал.

Цікаво У Lionsgate натякнули на крупнобюджетну гру про Джона Віка

10 місце – Майбутнє геймінгу

Кількість вподобань – 21.8 тисяча

Автор – DOROTHYLISANANCY

9 місце – Ігри бувають двох типів

Кількість вподобань – 25.4 тисяч

Автор – Traditional-Green380

- Бездушні загрібали грошей, у яких буквально весь контент зроблений, щоб витиснути з гравців останню копійчину.

- Фактично витвори мистецтва, з фокусом на гейм дизайн та веселощі, замість мікротранзакцій.

8 місце – "Тільки не списуй один в один"

Кількість вподобань – 25.5 тисяч

Автор – QuantalPopper

7 місце – Однокористувацькі ігри ніколи не "вимруть"

Кількість вподобань – 28.7 тисяч

Автор – 7Armand7

6 місце – Цінуй те, що маєш

Кількість вподобань – 30.1 тисяч

Автор – Pepe-the-fox

Так, я знаю, що Series S слабенька і ставить розробників в гірші умови, але як бідний молодик з країни третього світу, я просто радий, що маю змогу грати в найновіші ігри, не витрачаючи свою 6-ти місячну зарплатню на консоль.

5 місце – Ігрові анонси цьогоріч

Кількість вподобань – 46.4 тисяч

Автор – TheMatt_64

4 місце – Типова кат-сцена

Кількість вподобань – 48.4 тисяч

Автор – Alzward

- Це самовбивча місія!

- Не хвилюйся, я впораюсь.

- Ні, дідько, я не буду просто дивитися, як ти жертвуєш своїм життям… не на одинці.

*Рівень: максимальний, Характеристики: дуже високі, Броня: дуже дорога*

- Ні, серйозно, я буду в порядку. Я буквально знищив 200 бандитів на своєму шляху сюди.

- Не плети дурниць, пішли, сцена з моєю смертю буде супер драматичною!

3 місце – І ніяк інакше

Кількість вподобань – 49.1 тисяч

Автор – ztheshadow

Якщо ти використовуєш чіти, експлойти чи моди як перевагу в онлайн іграх, то ти сміття, а не людина. Ви не змусите мене передумати.

2 місце – "Ось чому я ненавиджу відеоігри, вони маніпулюють чоловічими фантазіями"

Кількість вподобань – 105 тисяч

Автор – dbz_111

1 місце – Найщасливіший день геймера

Кількість вподобань – 110 тисяч

Автор – --dany—