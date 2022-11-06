Гумористичні перлини розділу "gaming" на порталі Reddit, що цього тижня зібрали найбільше вподобань серед користувачів, зібрав для вас 24 канал.
Цікаво У Lionsgate натякнули на крупнобюджетну гру про Джона Віка
10 місце – Майбутнє геймінгу
Кількість вподобань – 21.8 тисяча
Автор – DOROTHYLISANANCY
9 місце – Ігри бувають двох типів
Кількість вподобань – 25.4 тисяч
Автор – Traditional-Green380
- Бездушні загрібали грошей, у яких буквально весь контент зроблений, щоб витиснути з гравців останню копійчину.
- Фактично витвори мистецтва, з фокусом на гейм дизайн та веселощі, замість мікротранзакцій.
8 місце – "Тільки не списуй один в один"
Кількість вподобань – 25.5 тисяч
Автор – QuantalPopper
7 місце – Однокористувацькі ігри ніколи не "вимруть"
Кількість вподобань – 28.7 тисяч
Автор – 7Armand7
6 місце – Цінуй те, що маєш
Кількість вподобань – 30.1 тисяч
Автор – Pepe-the-fox
Так, я знаю, що Series S слабенька і ставить розробників в гірші умови, але як бідний молодик з країни третього світу, я просто радий, що маю змогу грати в найновіші ігри, не витрачаючи свою 6-ти місячну зарплатню на консоль.
5 місце – Ігрові анонси цьогоріч
Кількість вподобань – 46.4 тисяч
Автор – TheMatt_64
4 місце – Типова кат-сцена
Кількість вподобань – 48.4 тисяч
Автор – Alzward
- Це самовбивча місія!
- Не хвилюйся, я впораюсь.
- Ні, дідько, я не буду просто дивитися, як ти жертвуєш своїм життям… не на одинці.
*Рівень: максимальний, Характеристики: дуже високі, Броня: дуже дорога*
- Ні, серйозно, я буду в порядку. Я буквально знищив 200 бандитів на своєму шляху сюди.
- Не плети дурниць, пішли, сцена з моєю смертю буде супер драматичною!
3 місце – І ніяк інакше
Кількість вподобань – 49.1 тисяч
Автор – ztheshadow
Якщо ти використовуєш чіти, експлойти чи моди як перевагу в онлайн іграх, то ти сміття, а не людина. Ви не змусите мене передумати.
2 місце – "Ось чому я ненавиджу відеоігри, вони маніпулюють чоловічими фантазіями"
Кількість вподобань – 105 тисяч
Автор – dbz_111
1 місце – Найщасливіший день геймера
Кількість вподобань – 110 тисяч
Автор – --dany—